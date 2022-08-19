Владислав Овчинский: Резидент ОЭЗ Москвы запустил производство чипов для мгновенной оплаты покупок

Группа компаний «Микрон», имеющая статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) Москвы, начал серийное производство NFC-метки для использования в системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«В Москве микроэлектроникой занимаются 48 предприятий, на которых занято более 10 тысяч человек. Они работают над инновационными технологическими решениями, а также создают новую уникальную продукцию. Так, резидент особой экономической зоны «Технополис “Москва”» разработал и освоил производство NFC-метки, которая может использоваться в системах быстрых платежей. Она соответствует всем современным стандартам безопасности, устойчива к механическим повреждениям и не требует специального считывателя», – сказал Овчинский.

С помощью данной технологии покупатели могут мгновенно оплачивать покупки в формате безналичного расчета. Для этого необходимо считать специальную метку смартфоном с NFC-модулем.

«Метка представляет RFID наклейку, ее легко можно прикрепить на любой вид поверхности. Она разработана нашей лабораторией для использования на прикассовых зонах – в торговых сетях, ресторанах, кафе, АЗС, освоена в серийном производстве. Сегодня мы готовы к поставкам», – сообщил руководитель проектов RFID и IT АО «Микрон» Антон Старков.

Продукция изготовлена на базе отечественного микроконтроллера первого уровня. Как отметили производители, это единственный российский микрочип, соответствующий международным стандартам. Подобная микросхема уже используется в радиочастотных метках для маркировки широкого спектра объектов.

В портфеле компании «Микрон» более 700 микросхем. В линейке серийной продукции более 200 меток различных видов и модификаций: карт, бирок, маркировочных устройств и изделий. RFID-продукция «Микрона» успешно применяется для инвентаризации, контроля контрафакта, автоматизации техпроцессов, складской и торговой логистики, а также для контроля и управления доступом к различным объектам и единицам хранения.

«В этом году группе компаний «Микрон» исполнилось 55 лет. С 2015 года предприятие работает в статусе резидента особой экономической зоны, который дает значительные налоговые льготы. Завод локализован на одноименной площадке ОЭЗ в Зеленограде, где работают еще четыре резидента, специализирующиеся в области микроэлектроники, – это более двух тысяч высококлассных специалистов», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев.