Водителей предупредили о новой схеме автомобильного мошенничества

Автоэксперт Егор Васильев рассказал агентству «Прайм» о новой разновидности автомобильного мошенничества в России.

При схеме, о которой идет речь, злоумышленники тормозят стояночным тормозом — в таком случае у машины не загораются стоп-сигналы, что притупляет внимание потенциальной жертвы, не готовой к резкому торможению.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, специалист советует соблюдать безопасное расстояние до едущего впереди транспортного средства.

«Стоит обращать внимание на тех, кто двигается перед вами. Если этот автомобиль внезапно перестроился перед вами, имеет на кузове признаки мелких аварий, затонирован, его водитель двигается рывками, то ускоряясь, то замедляясь, причем часто в противофазе с логикой движения, то это повод обратить на него повышенное внимание», — отметил также Васильев.

Автомобильный эксперт пояснил, что торможение с использованием стояночного тормоза не так эффективно, как использование штатных тормозов, но на небольшой скорости оно способно спровоцировать аварию.

Васильев уточнил, что для такого вида мошенничества «автоподставщики» используют старые либо бюджетные автомобили с механическим ручником.

Ранее «Эксперт» писал о новом «тренде» у телефонных мошенников. Как рассказали в ВТБ, каждый третий клиент банка, который столкнулся с действиями мошенников, получил звонки от них через мессенджеры, которые позволяют указать любое имя абонента при регистрации номера. Мошенники подписываются, к примеру, «Центробанком», «Службой безопасности банка» или «Следственным комитетом». Чаще всего с клиентом начинает говорить робот, затем следует переключение на якобы «специалиста», который сообщает о возможной потере денег, оформлении мошеннической заявки на кредит, участии в следственных мероприятиях или замене номера телефона, привязанного к карте. В ВТБ подчеркнули, что сотрудники банка никогда не звонят клиентам в мессенджеры.