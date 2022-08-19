Золотые слитки начали продавать на «Авито» и сдавать в ломбард

Этой весной россияне купили в банках драгоценных слитков в объеме золотого запаса небольшой страны. Однако после сильнейшего падения цен на драгметаллы эти инвестиции для многих обернулись потерями, часть слитков уже продается на «Авито», кто-то закладывает их в ломбард, пишет «Российская газета».

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«В панике, учитывая прожитые 1990-е, купил в начале марта почти на все деньги физическое золото. Тертий месяц в ужасе от потери денег. Примерно минус 17 млн рублей — если сдать сейчас обратно, что я тогда купил. А если ждать, то заморожено 28 млн рублей. Остается надеяться только на долгосрочную перспективу, что рубль ослабнет и золото вырастет», — цитирует газета комментарий на одном из тематических интернет-форумов.

Еще один горе-инвестор рассказал изданию, как купил весной в банке 10-граммовый слиток за 65 тыс. рублей, а продал его в июле за 34 тыс. рублей. Причем, в банке его слиток признали поврежденным и еще из-за этого заплатили меньше.

В марте в России отменили НДС при покупке золотых слитков. Кроме того, с 9 марта начал действовать запрет на продажу и выдачу наличных долларов и евро со счетов, на начало марта пришелся и пик стоимости золота. 9 марта курс доллара был на максимуме в 133,5 рубля, а грамм золота стоил около 8,8 тыс. рублей. В июле доллар упал до 55 рублей, грамм золота стал стоить около 3 тыс. рублей. Амплитуда между максимумом в марте и минимумом в июле с одного грамма золота составила 5,8 тыс. рублей. Россияне, купившие в марте доллар по 130 рублей, и то потеряли меньше, говорится в публикации.

В итоге многие уже понесли свои слитки обратно в банки, но там разница между курсом продажи и покупки может достигать в отдельных случаях 25%, прокомментировал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Именно из-за этого спреда и выросло число объявлений «продаю золотой слиток» на «Авито». Кроме того, золотые слитки с сертификатом в последнее время все чаще начали закладывать в ломбардах.