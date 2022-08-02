Акции дня: бумаги ММК просели на фоне новых санкций

Новый пакет антироссийских санкций негативно сказался на торгах на Мосбирже во вторник, 2 августа. В числе наиболее просевших бумаг оказались акции Магнитогорской металлургической компании (ММК), которые подешевели на -4,35% до 26,59 рублей за штуку.

Власти США ввели санкции в отношении ММК и председателя совета директоров компании Виктора Рашникова. Ранее бизнесмен уже был включен в санкционный список Евросоюза. Новые ограничения также ввели в отношении аффилированных с ММК структур, включая турецкий завод ММК, ПАО «ГТЛК» и его «дочки». Американские владельцы акций предприятия должны в срок до 1 сентября продать бумаги компании и свернуть операции с ММК и ГТЛК.

С учетом топ-менеджера ММК, в обновленный список попали 13 физических лиц, среди которых 6 миллиардеров из списка Forbes. Помимо этого, под санкции попали более 30 юридических лиц и одна яхта.

Индекс Мосбиржи к концу упал на -1,96% до 2137,3 пунктов. Индекс РТС опустился на -1,99% до 1116,12 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:47 мск составила 101,65 долларов за баррель (+1,62%). Российская валюта слабела – 60,29 руб. за доллар.