Альфа-Банк объявил о запуске самого выгодного валютного вклада в РФ

Альфа-Банк предложил своим клиентам вклад в юанях под 1,5% годовых, подчеркнув, что на сегодняшний день эта ставка является максимальной для валютных вкладов среди крупных российских банков. При этом, чтобы получить такую ставку, нужно открыть вклад сроком на один год и на сумму от 500 юаней, сообщили в пресс-службе банка.

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«Юань обладает рядом преимуществ: российские инвесторы активно вкладываются в юань. За последние 2 месяца объем торгов юанем на Мосбирже вырос в 3,5 раза. Вклад в юанях подходит для диверсификации накоплений», — пояснили в Альфа-Банке.

Кроме того, в банке предложили повышенную ставку по накопительному Альфа-Счету в юанях — в 0,5% годовых.

