Более трети россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос на тему научных заблуждений россиян.

Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

По данным ВЦИОМ, около трети жителей страны заблуждаются относительно устройства Солнечной системы. «Каждый третий россиянин убежден, что Солнце вращается вокруг Земли (35%), за 15 лет показатель вырос на 7 п.п. В то же время только 12% согласились с тем, что оборот вокруг Солнца Земля совершает за один месяц (2007 г. — 14%; 2011 г. — 20%)», — указывается в сообщении.

Авторы исследования обращают внимание на то, что высказывание о радиации вызвало меньше всего затруднений. «С утверждением, что радиоактивное молоко можно сделать безопасным, если его прокипятить, согласились лишь 7%. Это в 2 раза меньше, чем 15 лет назад (2007 г. — 14%)», — отмечается в пресс-релизе.

Согласно результатам опроса, в то, что первобытные люди жили рядом с динозаврами, верит примерно пятая часть опрошенных (21%) — в 2007 году такого мнения придерживалось чуть менее трети респондентов (30%).

«Довольно высока доля ошибочных ответов на вопросы о ГМО. Полагают, что продукты с ГМО могут вызвать рак, 44% россиян (−23 п.п. к 2014 г.). По мнению 32% опрошенных, генно-модифицированные продукты смогут победить голод на Земле (−6 п.п. к 2014 г.)», — сообщают социологи.

Как поясняют специалисты, несмотря на то что значительная часть россиян продолжает заявлять о вращении Солнца вокруг Земли, по другим заблуждениям ситуация улучшилась — общий уровень научной грамотности населения постепенно растет.

«По результатам ответов на шесть утверждений были выделены три группы по уровню научной грамотности: 2 и менее правильных ответа — невысокий уровень (21% россиян); 3-4 правильных ответа — средний уровень (44%); 5-6 правильных ответов — высокий уровень (35%). В большей степени на научную грамотность влияют образование, медиапотребление, возраст и размер населенного пункта, что логично и вполне объяснимо», — поясняется в материале.

Уточняется, что россиян с невысоким уровнем научной грамотности характеризует старший возраст (в группе старше 60 лет 33% давали не более двух правильных ответов); активное смотрение телевизора (43%); проживание на селе (32%), а также образование на уровне среднего и ниже (31-55%). «Процент россиян со средним уровнем научной грамотности выше среди имеющих среднее специальное образование (46%) и старше 45 лет (48-46%), а также проживающих в небольших населенных пунктах с численностью до 100 тыс. человек (48%)», — констатируют социологи. Наконец, среди респондентов с высоким уровнем научной грамотности преобладает молодежь (61% среди 18-24-летних давали пять и больше верных ответов). Также эта группа демонстрирует активное потребление интернета (49%), ее представители чаще всего являются людьми с высшим образованием (45%), проживающие в Москве и Санкт-Петербурге (51%), а также Северо-Западном федеральном округе (45%).