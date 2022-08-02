Число претендентов на стипендию от En+ Group в 2022 году удвоилось

Число претендентов, подавших заявки на участие в корпоративной стипендиальной программе компании En+ Group, в 2022-м году удвоилось. В оргкомитет поступила 561 заявка, а конкурс составил три человека на место.

Компания En+ Group, основанная предпринимателем Олегом Дерипаской, выплачивает персональные стипендии студентам, которые заинтересованы в профессиональном развитии и учатся в вузах и колледжах. В числе специальностей — традиционные для En+ Group энергетика, металлургия, теплоэнергетика и теплохимия. Также в этом году в программу впервые включили новые социально-значимые направления: медицину и педагогику. «Именно по медицинским направлениям было подано больше всего заявок — 238», — рассказали в компании.

Размер стипендий зависит от уровня получаемого образования (высшее или среднее), а также от курса, на котором учатся студенты. В зависимости от этого сумма стипендии варьируется от 5 до 25 тыс. рублей в месяц. Стипендиатов также приглашают пройти производственную практику на предприятиях En+, а затем — предоставляют возможность трудоустройства.

Выбирать стипендиатов будут в несколько этапов. В состав экспертных комиссий, кроме топ-менеджеров холдинга, включили представителей региональных министерств образования. Чтобы получить персональную поддержку, претендентам нужно продемонстрировать высокую академическую успеваемость, успешный опыт участия в олимпиадах, научные достижения в профессиональной области, а также активную гражданскую позицию (например, иметь опыт участия в благотворительных или волонтерских акциях).

В этом году расширилась и география проекта: участие в программе принимают 50 учебных заведений из 16 городов России. В их числе регионы, где присутствуют промышленные активы холдинга: Иркутск, Братск, Красноярск, Саяногорск, Новокузнецк, Екатеринбург, Нижний Новгород, Волгоград и другие. В прошлом году таких учебных заведений-партнеров было 25.

Добавим, что основанная Олегом Дерипаской En+ Group в течение последних лет активно развивает образовательные программы. В их числе — известная «Академия IT», которая ежегодно готовит «золотую сотню» специалистов на базе Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) по направлениям, связанным с высокими технологиями. Новые экономические вызовы не изменили долгосрочных планов холдинга, а желающих учиться в академии в этом году стала вдвое больше.

Еще один образовательный проект компании в этой сфере — «Энергия в каждой капле», связанный с образованием школьников. Учащиеся 5-9 классов учебных заведений в Иркутске, Братске, Усть-Илимске, Дивногорске и Красноярске на базе конструкторов LEGO Education изучают принципы работы гидроэлектростанций. А в августе этого года компания проведет бесплатный образовательный лагерь для учителей робототехники и капитанов робототехнических команд на озере Байкал.