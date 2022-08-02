Чистая прибыль X5 Group во втором квартале 2022 года увеличилась в 1,8 раза

Компания X5 Group отчиталась о результатах деятельности во втором квартале 2022 года.

Как сообщает пресс-служба ретейлера, по состоянию на конец июня под управлением X5 работали 19 779 магазинов, в том числе 18 558 магазинов «Пятерочка», 986 супермаркетов «Перекресток», 26 гипермаркетов «Карусель», а также 153 дискаунтера «Чижик».

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года группа увеличила чистую прибыль в 1,8 раза, до 26,76 млрд руб. (по стандартам IFRS 16); EBITDA компании выросла на 28%, превысив 90,15 млрд руб., рентабельность EBITDA составила 13,9% против 12,9% во втором квартале 2021-го. Выручка X5 Group увеличилась на 18,6%, до 647,95 млрд руб.

Операционная прибыль группы во втором квартале достигла почти 51,58 млрд руб., что на 55% больше, чем в 2021 году. Операционная рентабельность составила 8% против 6,1% годом ранее.

Отмечается, что рост чистой розничной выручки во втором квартале зафиксирован на фоне расширения торговых площадей на 7,1% и увеличения LFL-продаж на 11,7%. Ускорение роста LFL-продаж происходило за счет подъема продаж «Пятерочки» и «Перекрестка» на 12,3% и 9% соответственно на фоне ускорения инфляции, поясняется в пресс-релизе. Главным фактором роста LFL-продаж стало увеличение среднего чека, при том что рост LFL-трафика был положительным на уровне 0,6% год к году; в «Пятерочке» он составил 0,9%.

Продажи цифровых бизнесов X5 Group во втором квартале выросли на 38,4% год к году, указывается в сообщении.

Чистая прибыль группы в первом полугодии повысилась на 29,7%, составив 29,26 млрд руб.; EBITDA выросла на 21,4%, до 159,7 млрд руб., рентабельность EBITDA — 12,8% (в тот же период 2021 года показатель составлял 12,5%). Выручка в январе-июне 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого выросла на 18,8%, до 1,25 трлн руб.