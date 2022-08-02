Эксперт спрогнозировал снижение уровня жизни в Германии предстоящей осенью

Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев прокомментировал ситуацию, которая сложилась в Германии на фоне сокращения поставок российского «голубого топлива» по газопроводу «Северный поток».

По его мнению, в ФРГ проблем очень много, и то, что там сейчас происходит, это для людей, которые там проживают, в некоторой степени трагедия, передаёт сайт Радио «Комсомольская правда.

Напомним, что Германия пользуется в значительной мере газом по долговременным контрактам, эксперт отметил, сами немцы сейчас испортили для себя ситуацию с поставками газа по системе «Северных потоков».

Как грустно шутят немцы, они поломали «Северный поток-1» и потеряли документы от «Северного потока-2». Для них это действительно очень важно, потому что промышленность ускоренными темпами перемещается в Юго-Восточную Азию, где нет проблем с энергоносителями, рабочих мест становится все меньше, отметил эксперт.

«Сейчас ещё не так уже и сильно чувствуется снижение уровня жизни в Германии, но к октябрю, когда будут выборы в парламент, это станет настоящей проблемой. Это прекрасно чувствуют немецкие политики, и уже в Бундестаге образовалась группа депутатов, ратующих за отмену антироссийских санкций и за восстановление энергетического рынка. Я думаю, что это единственный лозунг, под которым смогут осенью переизбираться политики, под этим лозунгом пойдут многие», – резюмировал Танкаев.

Как ранее писал «Эксперт», газовый кризис в Европе, едва начавшись, показал, что здоровье экономики Старого Света целиком и полностью находятся в руках России. Европейские политики уже готовы к мирным переговорам по Украине, запуску газовых магистралей, снятию санкций.

Осенью, с наступлением первых холодов и выходом статистики по экономике Германии Евросоюз будет готов подписать акт капитуляции. Экономическое чудо Германии закончилось на Украине.