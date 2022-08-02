Германия пообещала помощь Тайваню в случае вооруженного конфликта с Китаем

Германия поможет Тайваню в случае «агрессии со стороны Китая». Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

По её словам, Берлин не потерпит нарушения международного права, когда большое государство пытается угнетать маленькое, передаёт Общественная служба новостей.

Ранее «Эксперт» писал, что США бросают вызов суверенитету Китая над Тайванем и умышленно пытаются создать инцидент в Тайваньском проливе.

Так член Госсовета КНР, глава МИД этой страны Ван И прокомментировал визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань.

«Отдельные лица в США непрерывно бросают вызов суверенитету Китая по вопросу Тайваня, выхолащивают политику "одного Китая" и даже умышленно пытаются искусственно создать инцидент в Тайваньском проливе», — подчеркнул министр иностранных дел КНР.

По его мнению, некоторые политики США открыто играют с огнём по данному вопросу.

«Некоторые высокопоставленные американские политики открыто играют с огнём по тайваньскому вопросу. Нарушение Вашингтоном своих обязательств является постыдным, только и может, что приблизить на шаг крах репутации США», – подчеркнул Ван И.

В свою очередь официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй заявил, что визит спикера палаты представителей на остров нарушает принцип «одного Китая» и навредит отношениям в военной сфере, а также приведёт к обострению ситуации. По его словам, «армия КНР не будет наблюдать за этим сложа руки и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство».

Между тем, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер призвала Китай воздержаться от «бряцанья оружием», заверив, что США придерживаются политики «одного Китая».

Напомним, лайнер, на борту которого находилась спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, в 17:45 мск прибыл на Тайвань.