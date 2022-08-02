Глава МИД Китая сделал важное заявление о визите Пэлоси в Тайвань

США бросают вызов суверенитету Китая над Тайванем и умышленно пытаются создать инцидент в Тайваньском проливе.

Как передаёт ТАСС, так член Госсовета КНР, глава МИД этой страны Ван И прокомментировал возможный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань.

«Отдельные лица в США непрерывно бросают вызов суверенитету Китая по вопросу Тайваня, выхолащивают политику "одного Китая" и даже умышленно пытаются искусственно создать инцидент в Тайваньском проливе», — подчеркнул министр иностранных дел КНР.

По его мнению, некоторые политики США открыто играют с огнём по данному вопросу.

«Некоторые высокопоставленные американские политики открыто играют с огнём по тайваньскому вопросу. Нарушение Вашингтоном своих обязательств является постыдным, только и может, что приблизить на шаг крах репутации США», – резюмировал Ван И.

Ранее «Эксперт» писал, что руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков оценил возможный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань. По мнению представителя Кремля, это провокация, которая ведёт к нарастанию напряжённости в регионе.

«Мы сейчас с вами, наверное, не можем доподлинно сказать всё-таки, долетит она дотуда или не долетит, – подчеркнул он. – Но то, что всё, что связано с вот с этим вот турне и с возможным посещением Тайваня, конечно, носит сугубо провокационный характер. Это провоцирует ситуацию в регионе, ведёт к нарастанию напряженности».

Как отметил Песков, это фиксируют все страны мира. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Россия полностью солидарна с Китаем.