Nasdaq: иллюзия большого разворота

На фоне ударного июля, когда S&P 500 прибавил 9,11%, Dow Jones Industrial Average – 6,73%, а Nasdaq Composite – 12,34%, первый день августа выглядел невыразительно. Все три индекса по его итогам понесли небольшие потери – от 0,14% до 0,28%.

Участники рынка постепенно начинают с большей критичностью подходить к посетившей их на прошлой неделе идее о том, что политика ФРС вот-вот развернется на 180 градусов. Тогда из нескольких неловких слов главы Федрезерва выросла иррациональная вера в то, что ужесточение денежно-кредитной политики вот-вот завершится, а то и вовсе пойдет вспять. И основные фондовые индексы США показали максимальные темпы роста с 2020 года.

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Главным героем этой спекуляции стал Nasdaq Composite, в составе которого особенно много перепроданных акций. Он, конечно, все еще находится на 23,7% ниже своего исторического максимума. Но его двузначный рост за месяц (это лучший результат с апреля 2020-го) явление отнюдь не рядовое.

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За последние три десятилетия такое случилось 23 раза (этот 24-й). И большинство случаев пришлось на несколько лет, оставивших яркий след в истории. 1997 – 1998-й (азиатский кризис и дефолт России), конец 1999-го – 2002-й (верхние точки пузыря доткомов и его взрыв), 2009-й (мировой кризис) и 2020-й (пандемия).

Но хотя эти месяцы стремительного роста объединяло наличие кризисов, взлеты индекса случались на очень разных их стадиях. В Top-5 есть декабрь 1999 года (+21,98%) и февраль 2000-го (+19,19%) – предельные стадии пузыря, взорвавшегося уже в марте. Но имеются и отскоки на медвежьем рынке, последовавшем за этим – июнь 2000 года (+16,62%) и апрель 2001-го (+15%). Присутствует в первой пятерке и полноценное начало бычьего рынка – апрель 2020 года (+15,45%).

Из перечисленного Nasdaq не может быть только передутым пузырем: он сдувается с прошлого года. А вот отскоком на медвежьем рынке – вполне. Немало случаев двузначной доходности относятся именно к этой категории. Но и развороты Nasdaq, начавшиеся подобным образом, пандемией не исчерпываются.

Двумя подряд месяцами с двузначной доходностью – март и апрель 2009 года (+10,94% и +12,35% соответственно) – завершился медвежий рынок после мирового финансового кризиса. Почти так же – октябрь (+13,45%) и ноябрь (+11,21%) 2002-го – было обозначено «дно» снижения индекса после взрыва «пузыря доткомов».

В 1998 году схоже стартовал мощный восходящий тренд после обвала, связанного с дефолтом России и знаменитым крахом хедж-фонда LTCM, управлявшегося нобелевскими лауреатами: сентябрь (+12,98%), октябрь (+4,58%), ноябрь (+10,06%) и декабрь (+12,47%). Завершился тот тренд тем самым взрывом пузыря.

Сейчас налицо лишь двузначный июль, но разговоры о том, что нижняя точка пройдена еще в июне, некоторые аналитики ведут не первый день. Вера в разворот политики ФРС, остановку повышения ставок и даже их понижение стала дополнительным обоснованием этой позиции. Рекордам это помогло. Но можно ли говорить о конце медвежьего рынка?

Все перечисленные переходы от обвала к взлету, и в самом деле, происходили при снижении ставки ФРС и смягчении денежно-кредитной политики иными способами. Но только это были совершенно реальные, уже произошедшие действия, а вовсе не фантазии участников рынка.

Сейчас же даже оптимистичный срочный рынок, который, судя по CME FedWatch Tool, назначил окончание подъема ставки на декабрь, видит ее в тот момент примерно на 100 б.п. выше, чем сейчас. Иначе говоря, реального смягчения он в этом году не ждет. А ведь ФРС продолжает еще и сокращать свой баланс, откачивая с рынка ликвидность.

Даже с учетом одних лишь данных о высокой инфляции регулятор может повышать ставку куда дольше, чем ему приписывает рынок. Тот же PCE (индекс личных расходов потребителей), на который Федрезерв ориентируется куда больше, чем на CPI (индекс потребительских цен), был в пятницу неутешителен. Он показал максимальный месячный прирост с февраля 1981 года.

Более того, дальнейший взлет фондового рынка, буде он приключится, не просто не будет поддержан деньгами ФРС – чиновники его воспримут, как нежелательный. Он мешает ужесточению финансовых условий, необходимому для борьбы с инфляцией. По оценке Bloomberg, последний подъем смягчил те до -0,46 (даже в марте было -0,79). И это большой риск для Nasdaq.

«Если цель ФРС при подъеме ставки состоит в замедлении экономики за счет ужесточения финансовых условий, то этого так и не произошло, — говорил Bloomberg главный инвестиционный стратег Nuveen Брайан Ник. – Боюсь, нас ждет еще один пример того, что стало уже привычным: ФРС остановит вечеринку на своем следующем заседании или даже еще до него».

