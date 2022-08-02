Х5 расширяет горизонты

Х5 Group сообщила о росте чисто прибыли во втором квартале на 79,4%, до 26,762 млрд рублей. Выручка за этот период увеличилась на 18,6%, до 647,95 млрд рублей, в том числе чистая розничная выручка выросла на 18,7%, до 646,162 млрд. Рост показателей отметили и основные сети группы: «Пятерочка» на 19,4%, «Перекресток» на 13,9%, «Чижик» в 28 раз до 6,818 млрд рублей. Единственное снижение отразила статистика выручки «Карусель» — на 47,2%.

Таким образом, валовая прибыль Х5 Group во втором квартале выросла на 19,2%, до 167,016 млрд рублей, скорректированная EBITDA увеличилась на 26,9%, до 91,013 млрд. При этом рентабельность по скорректированному показателю EBITDA во втором квартале составила 14% против 13,1% за аналогичный период 2021 года, а операционная прибыль выросла на 54,9%, до 51,578 млрд.

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Экспертное сообщество полагает, что успех Х5 Group, несмотря на падение потребительской способности населения, связан с верным курсом на расширение бизнеса, развитие онлайн торговли, а также фокус на адаптацию ассортимента и удержание цен.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин в комментарии «Эксперту» обратил внимание, что определенным успехом компании можно считать увеличение выручки сети жестких дискаунтеров «Чижик», хотя пока не него приходится лишь 10% выручки. Позитивный эффект на маржу оказало снижение издержек, в том числе расходов на программу мотивации. Однако эксперт заметил, что пока неясно, насколько продолжительным положительное влияние данных действий на бизнес ритейлера окажется по времени.

«Компания также купила сеть супермаркетов в Санкт-Петербурге и видит возможности для сделок M&A, так что нельзя исключать, что мы увидим новые покупки. Результаты X5 как раз подтверждают достаточно хорошее состояние продуктовых ритейлеров. При этом во втором полугодии они могут показать результаты еще лучше, так как индексация пенсий и зарплат бюджетникам с июля, а также возможный рост зарплат и снижение ключевой ставки, за которыми должно последовать удешевление кредитов, будут стимулировать потребительский спрос», — резюмировал он.

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В свою очередь аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова подтвердила «Эксперту», что X5 продемонстрировала адаптивность и контроль за издержками, значительно улучшив чистую рентабельность даже по сравнению с прошлыми годами.

«Усиление позиций за счет покупки региональных игроков (Prisma) и ускорение развития популярных форматов формируют базу для долгосрочного роста финансовых показателей. Чистая прибыль подскочила на 79,4% до рекордных 26,8 млрд рублей за счет улучшения рентабельности прибыли до 4,1%. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель был равен 2,7%, а в I квартале 2022 года 0,4%», — сказала она.

Эксперт также считает, что благоприятно на группу сказалось улучшение валовой рентабельности за счет снижения затрат на логистику от операционного рычага и сокращения потерь: «Себестоимость выросла более низкими темпами — +18,3%, чем выручка — +18,6%. LFL-продажи выросли на 11,7%, средний чек увеличился во всех сегментах в среднем на 11%. В разбивке по форматам LFL-трафик вырос только в «Пятерочке» — +0,9%, в среднем по группе LFL-трафик вырос на 0,6%».

Анна Буйлакова добавила, что органически выручка Х5 Group может еще вырасти за счет развития набирающих обороты направлений, таких как дискаунтеры и онлайн-торговля, и поддержания предложения основного формата «у дома» актуальным за счет «улучшения ассортимента, повышения плотности продаж и усиления СТМ-предложения».

«Развитие может также быть обеспечено за счет стратегических приобретений активов региональных игроков. На чистую прибыль могут также положительно повлиять дальнейшие усилия по оптимизации операционных процессов и контроль за издержками», — заключила она.