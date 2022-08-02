Китай готов взорвать цены на сжиженный газ

Китайские метаморфозы не перестают удивлять. В прошлом году КНР стала главным импортером сжиженного газа (СПГ), а в этом купила его значительно меньше. Китайцы импортировали СПГ в первые шесть месяцев 2022 года на 20% меньше, чем за тот же период прошлого года. Впрочем, результаты по всему году могут быть совсем другие. Для изменения текущей политики Пекина в отношении сжиженного газа не нужны годы. Все может произойти достаточно быстро в течение дней и недель.

Шесть лет назад север Китая пережил свой энергетический газовый кризис, который привел к регулярным отключениям электроэнергии и горячей воды зимой и затронул многие миллионы людей. Произошел тот кризис из-за перехода от угля к газу. При этом существовавшая газовая инфраструктура в стране и импорт газа не выдержали резкого скачка спроса на голубое топливо. После 2017 года во избежание подобных «ужасов» в Пекине стали очень внимательно следить за уровнем газа в газовых хранилищах накануне зимы. Поэтому Китай и стал в прошлом году главным импортером СПГ на планете, а в этом без борьбы отдал корону.