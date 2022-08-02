Китай готов взорвать цены на сжиженный газ

Китайские метаморфозы не перестают удивлять. В прошлом году КНР стала главным импортером сжиженного газа (СПГ), а в этом купила его значительно меньше. Китайцы импортировали СПГ в первые шесть месяцев 2022 года на 20% меньше, чем за тот же период прошлого года. Впрочем, результаты по всему году могут быть совсем другие. Для изменения текущей политики Пекина в отношении сжиженного газа не нужны годы. Все может произойти достаточно быстро в течение дней и недель.
Шесть лет назад север Китая пережил свой энергетический газовый кризис, который привел к регулярным отключениям электроэнергии и горячей воды зимой и затронул многие миллионы людей. Произошел тот кризис из-за перехода от угля к газу. При этом существовавшая газовая инфраструктура в стране и импорт газа не выдержали резкого скачка спроса на голубое топливо. После 2017 года во избежание подобных «ужасов» в Пекине стали очень внимательно следить за уровнем газа в газовых хранилищах накануне зимы. Поэтому Китай и стал в прошлом году главным импортером СПГ на планете, а в этом без борьбы отдал корону.
Больше всего прохладному отношению к СПГ в Поднебесной сейчас рады в Европе. Такая ситуация оставляет больше сжиженного газа европейцам, которые сейчас пытаются заместить им российский газ перед началом отопительного сезона. Но обстановка может очень быстро измениться – стоит на значительной территории КНР ударить сильным морозам и китайцы мгновенно начнут покупать СПГ и тем самым резко ухудшат и без того очень напряженную обстановку на газовом рынке.
Холода в разных регионах Китая, особенно, на севере, зимой не редкость. Но погода не единственный фактор, который существенно влияет на объемы импорта газа Пекином. Многое зависит от потребностей экономики. Спрос на газ китайской экономики напрямую зависит от эпидемиологической обстановки в стране или отдельных ее районах. Вся планета уже хорошо знает, что значат для китайской и глобальной экономик локдауны в таких китайских городах, как Шанхай или, скажем, Гуанчжоу. Причем, следует иметь в виду, что вероятность повторения вспышек пандемии зимой и введения локдаунов значительно ниже, чем сильных морозов.
«Сейчас китайская экономика работает под сильным давлением локдаунов,- приводит Bloomberg объяснение Тоби Копсона из консалтинговой компании Trident LNG.- Если один из крупнейших покупателей в Азии вернется на рынок, когда остальная Северная Азия борется с Европой за СПГ, на газовом рынке произойдет кризис».
В июле Международное энергетическое агентство (IEA) спрогнозировало снижение спроса на природный газ по итогам 2022 года, а также более медленный, чем предполагалось раньше, его рост из-за высоких цен. Прогноз, конечно, странный на фоне энергетического кризиса в Европе и стремления европейцев покупать сжиженный газ по любым ценам. Он стал казаться еще более странным после того, как многие страны, включая Китай, начали наращивать долю электроэнергии, произведенной на угольных электростанциях. Уголь, между прочим, одно из средств защиты в Китае от повторения энергетического кризиса 2017 года. Китайское руководство распорядилось нарастить добычу как угля, так и газа. Одновременно правительство КНР увеличило импорт трубного газа, в том числе и из России. В первой половине года поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» выросли втрое. Поставки газа из Туркменистана увеличились в 2022 году более чем на 50%.
Отсутствие интереса китайских импортеров к СПГ сейчас означает либо то, что у Китая достаточно газа, чтобы перезимовать, или то, что он всегда сможет в случае необходимости увеличить импорт по газопроводам трубного газа по сравнительно низким (по сравнению с СПГ) ценам.
Это тоже хорошие новости для Европы, которая со страхом ждет зимы в условиях сокращения поставок российского газа и в перспективе полного их прекращения. К плохим новостям относится то, что ситуация очень нестабильная и все может измениться в течение считанных дней. Европейцам уже через один-два месяца придется следить за метеопрогнозами на Дальнем Востоке и сводками об эпидемиологической обстановке в Китае. В случае резкого похолодания зимой и снятия ковидных ограничений в Китае интерес китайских импортеров к СПГ наверняка проснется. В результате цены на сжиженный газ могут вырасти не на проценты, а в разы.