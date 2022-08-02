Медь уже упала, но не сдалась. Или сдалась – но пока не упала

Сентябрьские фьючерсы на медь снизились на 1%, до 3,55 доллара за фунт. Металл демонстрирует потери третий день подряд и потерял более 3% с пятницы прошлой недели. Медь особенно чувствительна к производственным тенденциям, учитывая ее использование широким спектром промышленных предприятий.

Основное давление на цену меди оказывают признаки ослабления активности в Китае, который является крупнейшим в мире импортером металла. Данные на прошлой неделе показали, что и экономика США сокращается второй квартал подряд, а падение потребительских и деловых расходов увеличивает риск потенциальной рецессии, пишет Tradeeconomics.

И все же, несмотря на это, цены на медь находятся вблизи самого высокого уровня почти за месяц, поскольку крупные производители металла сообщили о падении производства и отмечают риски для поставок. Codelco, крупнейшая в мире компания по добыче меди, добыла на 7,5% меньше в первой половине 2022 года по сравнению с прошлым годом, а Glencore сократила годовой прогноз по добыче, сообщает Reuters. Аналитики также предупреждают, что строящихся медных рудников недостаточно для удовлетворения спроса – в связи с переходом на возобновляемые источники энергии и растущим внедрением электромобилей.

Слушаем опережающие сигналы

Между тем во вторник, 2 августа, цены на медь на утренних торгах демонстрируют отрицательную динамику, указывает аналитик TeleTrade Алексей Федоров. Сентябрьский медный фьючерс на COMEX теряет около 0,7%; аналогичным образом выглядит и открытие торгов на Лондонской бирже металлов (LME) – цена здесь сразу достигла отметки 7770 долл. за тонну (-0,6%).

В последние две недели цены на медь активно восстанавливались (+11%) после достижения 20-месячного минимума 6950 долл. за тонну, случившегося 15 июля. Особенно заметным рост медных котировок был на прошлой неделе, когда комбинация из макроэкономических и внутриотраслевых событий создала позитивные условия для роста цен на 8%. Настроения инвесторов резко улучшились и после того, как на заседании ФРС 27-28 июля, американский финансовый регулятор повысил учетную ставку на 0,75, а не на 1,00 п.п. и просигнализировал, что готов более гибко реагировать на изменения в экономике.

Проще говоря, отмечает аналитик, ФРС дала намек на смягчение траектории повышения процентной ставки в случае ухудшения экономической ситуации. Так что, когда на следующий день после заседания американского регулятора вышли негативные данные по ВВП США за второй квартал (-0,9% против прогноза роста на 0,5%), рынки тут же посчитали, что на сентябрьском заседании, ФРС придется уменьшить шаг повышения ставки.

Насколько такая логика рынка обоснована, вопрос отдельный. Многие участники торгов заметили, что намеки ФРС были интерпретированы неверно, и жесткий антиинфляционный курс в США будет продолжен – особенно с учетом того, что ни Минфин США, ни ФРС не признают рецессию в американской экономике. Тем не менее, считает Федоров, до сентябрьского заседания, когда, собственно, и может вскрыться ошибка интерпретации, еще полтора месяца. Так что, при наличии достаточно позитивных внутриотраслевых обстоятельств для конкретного актива, в ближайшие полтора месяца он может худо-бедно, но расти.

У меди, с одной стороны, таким позитивным обстоятельством выступает попытка производителей сбалансировать рынок с помощью сокращения предложения. Все крупные горнодобывающие компании объявили о корректировке планов по добыче меди в 2022 году в сторону уменьшения на 4,5-19%. Если бы к этому добавилось и улучшение перспектив спроса – например, за счет экономических стимулов в Китае, которых инвесторы ждут в качестве подготовки к XX съезду КПК этой осенью, на котором, как предполагается, намерен на третий срок переизбираться Си Цзиньпин. Тогда, уверен аналититк, цены на медь смогли бы продолжить свой отскок к отметкам 8700-9000 долл. за тонну, а это еще 11-14% роста.

Пока же, отмечает Федоров, медь, вслед за другими рисковыми активами – прежде всего, американским фондовым рынком – вынуждена была перейти к боковой динамике из-за слишком активного роста на прошлой неделе. Причем, для фондовых индексов слабые макроэкономические данные, которые уже выходили на минувших выходных в Китае (PMI в производственном секторе 49,0 пунктов в июле) и в понедельник, 1 августа, в еврозоне, США и Великобритании (PMI в производственном секторе везде быстро сокращался в июле) могут быть восприняты позитивно. Они укрепляют уверенность инвесторов в будущей «мягкости» ФРС. Но для медного рынка, который традиционно является главным индикатором экономики, это может стать поводом для отката вниз на 4-5% к отметкам $7300,0–7400,0 за тонну к концу недели.

Главным же макроэкономическим событием недели по-прежнему остается отчет по рынку труда США за июль, который выйдет в пятницу, 5 августа. Но и до этого времени медь может существенно пострадать. А если, как ожидается, рынок труда США покажет признаки слабости, то медь к концу недели как раз может достичь отметок 7300–7400 долл. за тонну, растеряв все достижения прошлой недели, считает Федоров.

Динамика цен на медь исторически воспринимается инвесторами как опережающий сигнал: если падает ее стоимость, значит, ничего хорошего впереди точно нет, указывает сооснователь ARAVANA MFO Сергей Усков. Это связано с тем, что медь – один из самых востребованных в промышленности металлов. Как только промпроизводство сокращает активность, оно снижает объемы закупок сырья. Это давит на цены. Падение промпроизводства лишает экономику существенной доли поддержки. Это хорошо видно на примере Китая.

Цены на медь лежат в нисходящем русле с апреля текущего года, и пока нет веских оснований для ожидания разворота тренда. По словам аналитика, технические сигналы на дневном графике дают шанс на локальное продолжение роста к 8000 долл., однако среднесрочно картина остается негативной с вероятностью падения к 7000 долл. и ниже.