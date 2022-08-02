Минобороны сообщило о новых успехах российской армии в ходе спецоперации на Украине

Минобороны РФ на брифинге 2 августа сообщило о новых успехах российской армии в ходе специальной военной операции на Украине.

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ по военным объектам на территории Украины.

Так, за последние сутки было поражено 5 пунктов управления, в том числе 36-й бригады морской пехоты в районе города Николаев, 92-й механизированной бригады в районе Циркуны (Харьковская область), а также живая сила и военная техника ВСУ. ВКС РФ уничтожили 7 складов боеприпасов в ДНР, Запорожской области и под Николаевом.

Высокоточным оружием ВКС РФ нанесён удар по пункту временной дислокации «иностранного легиона» ВСУ в районе города Николаев. Уничтожено до 250 наёмников и более 20 единиц военной техники.

В населённых пунктах Мерефа и Чугуев (Харьковская область) в результате высокоточных ударов ВКС РФ ликвидированы до 500 националистов 92-й механизированной бригады ВСУ и большое количество военной техники.

Также у результате удара ВКС РФ по боевым позициям 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Марьинка (ДНР) уничтожено более 50 националистов 2-го батальона данного соединения.

Кроме того, в результате огневого поражения боевых позиций 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Артёмовска уничтожены более 130 националистов. Оставшиеся военнослужащие батальона численностью до 70 человек спешно покинули позиции и убыли в Конотоп Сумской области, где были разоружены и признаны дезертирами.

В рамках контрбатарейной борьбы за сутки были поражены 2 артиллерийские батареи гаубиц «Гиацинт» в районах населённых пунктов Дзержинск и Новгородское (ДНР). Помимо этого, подавлены 4 взвода РСЗО «Град» и 9 артиллерийских взводов. Их огневые позиции находились в районах населённых пунктов Северск, Кирово, Артёмовск, Авдеевка, Пески, Орловка, Шахтёрское, Великая Новосёлка (ДНР), в Доброполье (Запорожская область), Широкое и Березнеговатое (Николаевской область), Русская Лозовая и Норцовка (Харьковской область).

Российскими средствами ПВО за сутки было сбито 5 украинских беспилотника в районах населённых пунктов Москалевка, Петропавловка, Копанки, Волхов Яр (Харьковская область) и Сергеевка (Херсонская область). Также перехвачено 2 реактивных снаряда РСЗО «Ураган» в районе Херсона.

Ранее «Эксперт» писал, что по словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за последнее время в ДНР под контроль российских военных перешли шесть населённых пунктов.

«После взятия под контроль территории ЛНР планово освобождается ДНР. За последнее время освобождены населённые пункты Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское. Под наш контроль перешла крупнейшая в Европе Углегорская теплоэлектростанция с проектной мощностью 3 тыс. 600 мегаватт», – рассказал министр обороны.

Шойгу также сообщил, что в ходе спецоперации на Украине российские военные уничтожили 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, 6 пусковых установок и более 200 ракет РСЗО HIMARS, а также 33 американские гаубицы М777 и 5 пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon.