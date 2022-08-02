Минцифры предложило новый механизм льготного кредитования производителей электроники

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) в сотрудничестве с ведущими российскими банками планирует запустить программу льготного кредитования вендоров, которые нуждаются в средствах для продолжения работы, а также для реализации новых инвестпроектов.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве, накануне, 1 августа, в министерстве состоялось совещание с представителями банков Сбербанка, Альфа-банка и ВТБ, в ходе которого ведомство предложило внедрить новый механизм льготного кредитования производителей электроники.

Уточняется, что речь идет о программе, которая позволила бы предприятиям получать кредиты на закупку комплектующих, а также на реализацию инвестиционных проектов под 5% годовых при минимальной сумме кредита в 4 млрд руб. «В свою очередь, правительство компенсирует банкам разницу между рыночной и льготной процентной ставкой за счет средств из резервного фонда», — говорится в публикации.

В настоящий момент норма находится на стадии проектирования, сообщает газета. Предполагается, что мера поможет российским компаниям, которым не хватает оборотных средств в том числе из-за того, что зарубежные поставщики комплектующих требуют полную предоплату.

Как поясняют участники рынка, при нынешних условиях кредитования российские изготовители электроники могут лишь продолжать операционную деятельность, но запуск новых производств для них недоступен — при текущих ставках банков получать кредиты на реализацию новых проектов попросту невыгодно.

Издание отмечает, что предложение Минцифры является одной из инициатив по поддержке отечественных производителей электроники, к разработке которых ведомство приступило еще в 2021 году совместно с Минпромторгом.