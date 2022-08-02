МТС запустит собственный магазин приложений

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) начало разрабатывать собственный магазин приложений.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с планами компании. Отмечается, что МТС подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака AppBazar в конце минувшего месяца.

«Да, действительно МТС работает над собственным магазином приложений, и готовится в сентябре представить пилотный проект», — рассказал собеседник агентства. Детали проекта пока не раскрываются.

В июле стало известно, что МТС работает над созданием собственного аналога Zoom. Сообщалось, что компания закрыла сделку по покупке контрольного пакета акций ведущего российского разработчика решений для видеоконференций и онлайн-мероприятий, компаний Webinar.

Ранее «Эксперт» сообщал, что Минцифры предложило включить отечественный магазин приложений RuStore в перечень программ, обязательных для предустановки на устройствах, произведенных в странах ЕАЭС. RuStore предлагается устанавливать на гаджеты вместо программы для доступа к социально значимым информационным ресурсам Applist. Это мотивируется тем, что «функционал единого магазина приложений дублирует и расширяет возможности приложения Applist».

В настоящий момент работают три российских магазина приложений. В апреле предприниматель Анатолий Сморгонский запустил RuMarket, в середине мая АНО «Цифровые платформы» представило NashStore, в конце того же месяца холдинг VK при поддержке Минцифры запустил бета-версию магазина мобильных приложений RuStore.