На портале госуслуг появится сервис регистрации сделок с жильем

Специалисты Росреестра и Минцифры работают над созданием сервиса, который позволит россиянам дистанционно заключать сделки с недвижимостью. Суперсервис «Мое жилье» будет доступен на Едином портале госуслуг и позволит искать, покупать недвижимость, а также регистрировать права в ускоренном режиме, сообщили в пресс-службе Росреестра.

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«“Мое жилье” поможет искать и покупать недвижимость, регистрировать права, обеспечит интеграцию с агрегаторами и банками, предоставит конструктор договоров, который поможет превентивно исключать потенциальные причины приостановлений. Электронный формат сократит сроки на всех этапах сделки», — отметила замруководителя Росреестра, руководитель цифровой трансформации Елена Мартынова.

Она пояснила, что в специально создаваемой единой цифровой среде сервиса – «виртуальной комнате сделки» – будет происходить обмен информацией между покупателем и продавцом и формирование пакетов документов. Кроме того, предусмотрено оповещение всех участников сделки об изменениях в процессе регистрации. В рамках этого сервиса пользователи также смогут направлять запросы в органы опеки и попечительства для получения разрешений на сделку, а также заключать договоры с управляющими и снабжающими компаниями.

