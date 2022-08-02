Не так страшен спад, как его малюют

Банк России накануне опубликовал доклад о денежно-кредитной политике по итогам июля 2022 года. Документ называется «Более растянутый во времени, но менее глубокий спад экономики». В документе ЦБ представил свое видение и оценку текущей экономической ситуации, а также опубликовал макроэкономический прогноз, который является основой решений по ключевой ставке.

В этом году снижение ВВП будет не столь сильным, как ожидалось, говорится в документе. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем предполагалось в апрельском прогнозе. Благоприятная динамика экспорта в первом полугодии, а также стабилизация потребительской активности и дополнительные госрасходы обусловливают более высокую траекторию внешнего и внутреннего спроса, нежели та, которую выводил регулятор еще несколько месяцев назад. Согласно обновленному прогнозу, спад в 2022 году будет не таким уж глубоким. В то же время влияние шоков может оказаться более растянутым во времени.

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Экономика сокращается в условиях нарастающей неопределенности

Банк России оценил падение экономики РФ во втором квартале 2022 года в 4,3%, в третьем квартале снижение оценивается в 7%. ЦБ 22 июля обновил прогноз, улучшив ожидания по динамике ВВП в текущем году до минус 4-6% с минус 8-10% (апрельский прогноз). Эти же оценки опубликованы в новом докладе. В 2023 году ЦБ ожидает падения показателя на 1-4%, а в 2024-м — его роста на 1,5-2,5%. В 2-21 году рост темпов ВВП РФ составил 4,7%.

В июле 2022 года индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России приблизился к пороговой отметке в 50 пунктов. Значения ниже данного показателя сигнализируют о снижении деловой активности, отметил, эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Автомобилестроение, химическая и легкая промышленности, производство мебели фиксируют падение производства.

Сложившаяся ситуация обусловлена объективными причинами, отметил он в комментарии «Эксперту». Автомобильная промышленность наиболее всего пострадала от ухода зарубежных производителей автомобилей из России и введенных санкций. Производство стали и иной металлургической продукции, ориентированной на экспорт, в условиях санкций не приносит положительных финансовых результатов. Рентабельность продукции находится «в нулевых и минусовых значениях», а у отдельных компаний достигает минус 49%.

Ускорилось падение объемов оптовой торговли и грузооборота транспорта, продолжает эксперт. Остановился рост в строительной сфере. Рост вклада сырьевой составляющей в ВВП России продолжает усиливается на фоне падения обрабатывающих отраслей и отсутствия инвестиций. Небольшие темпами роста наблюдаются в отраслях промышленности, ориентированных на экспорт — добыче и переработке нефти, сельском хозяйстве.

По данным Росстата, в первом квартале 2022 года доля нефтегазового сектора в российском ВВП достигла 21%. Такого значения этот показатель не достигал с 2017 года. По сравнению с первым кварталом 2021 года он вырос на 4,4 процентных пункта. Наполнение бюджета страны, по-прежнему, находится в существенной зависимости от экспорта энергоносителей. Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с ростом цен на нефть, в июле 2022 года прогнозируется в размере 259,1 млрд рублей, сообщил в начале месяца Минфин.

Совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составит 398 млрд рублей. Положительные результаты показала фармацевтика. Небольшой рост отраслей добывающей промышленности сальдирует относительно существенное падение обрабатывающих отраслей и делает итоговый результат не столь драматическим. Цены на газ, нефть и пшеницу находятся сейчас на высоком уровне, что дает нам уверенность в выполнении доходной части бюджета. Основной сорт российской нефти Urals резко подорожал — дисконт на 20 июля снизился до 15 долларов за баррель с прежних 31–35 долларов.

Тем не менее, констатировал Валерий Корнейчук, экономика России сокращается в условиях нарастающей неопределенности. Неопределенность связана в первую очередь с продолжением специальной венной операции на Украине без ограничения по времени до достижения заявленных целей. Второе и третье места тут занимают факторы падения внутреннего и внешнего спроса на продукцию российских предприятий. Это вызвано изменением рынков сбыта продукции с европейского на рынки АТР и Ближнего Востока.

В среднесрочной перспективе доля обрабатывающих отраслей начнет расти по мере роста импортозамещения выпускаемой продукции и становления технологического суверенитета, уверен Валерий Корнейчук. Банк России ожидает, что структурная перестройка экономики закончится в 2023 году. При отсутствии новых геополитических событий, падение годового ВВП России в третьем квартале на 7% и рост инфляции до 12-15% можно считать относительно благоприятным результатом для российской экономики на фоне предыдущего апрельского прогноза ЦБ.

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Российские компании получили рынок с относительным дефицитом

Первоначально, когда резко обострилась геополитическая обстановка, многие экономисты прогнозировали спад экономики РФ в текущем году на 8%-10%, а то и более, напомнил «Эксперту» ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Однако реальность оказалась не столь удручающей благодаря некоторым факторам.

Во-первых, укрепление рубля, хоть и считается неприятностью для экспортёров, но стало благом для потребителей. Российская валюта стала одним из основных факторов сдерживания инфляции и защиты сбережений граждан. Соответственно, провал потребления произошёл, но оказался не таким глубоким, указал эксперт.

Во-вторых, зарубежные компании, которые объявляли о своём уходе, применили «мягкую» схему, когда местный бизнес передаётся местному менеджменту. С одной стороны, официальные бренды уходят, но производства остаются с потенциальной возможностью для зарубежного партнёра вернуться при улучшении ситуации. Естественно, что задействуются каналы параллельного импорта и реэкспорта в РФ. Некоторые южнокорейские компании вовсе «улыбаются», молчат и делают своё дело, не желая покидать один из ключевых для себя рынков, подчеркнул аналитик.

И, наконец, уход зарубежных конкурентов, которые часто работали в более выгодных налоговых и административных условиях, освободил пространство для российского бизнеса. Соответственно, российские компании получили в свои руки рынок с относительным дефицитом, который они могут удовлетворить без существенных инвестиций в маркетинг и рекламу, констатировал Андрей Кочетков.

Конечно, наблюдается провал по ряду направлений, которые и вносят основной вклад в падение ВВП. Что же касается внутренней экономики, то пространство начинает заполняться отечественными производителями. В ряде отраслей возобновился наем сотрудников, а это прямой сигнал об улучшении оценки будущего.

В третьем квартале спад может немного усилиться из-за исчерпания складских запасов компаний, которые широко использовали западные компоненты и комплектующие, предположил Андрей Кочетков. Восстановление этих запасов по новым каналам предполагается в четвертом квартале. Также должны заработать различные программы поддержки и улучшиться ситуация с кредитованием. Таким образом, широкая вилка прогноза на 2023 год может дополниться даже положительным значением изменения ВВП при следующей переоценке перспектив российской экономики.