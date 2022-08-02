Недельные расходы россиян сократились на фоне выросшего среднего чека

По данным исследовательского холдинга Ромир, недельные расходы россиян с 25 по 31 июля сократились по сравнению с предшествующей неделей на 1,4%, до 5 171 рубля, а средний чек за этот период увеличился на 0,6%, до 669 рублей.

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«В период с 25 по 31 июля средние недельные расходы россиян сократились по сравнению с предшествующей неделей на 1,4%. Индекс недельных расходов составил 5 171 рубль. В годовой динамике индекс вырос на 4,9%. Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей вырос на 0,6%. Средняя стоимость одной покупки составила 669 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс выше на 7,7%», — говорится в исследовании.

Индекс среднего чека отражает динамику единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения 100 тыс. жителей и более.

По данным Ромир, недельные траты россиян достигали пиковых значений в конце февраля — начале марта (6 802 — 6 978 рублей).

