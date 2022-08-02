Нефть и геополитика мешают расти рублевым активам

Внешний фон сегодня с утра выступает против покупок рублевых активов: нефть снижается почти на процент и стоит менее $100 за баррель; в «красной» зоне торгуются американские фьючерсы и европейские биржи.

Кроме вчерашней негативной статистики из Китая и ряда стран еврозоны, на рынок сильно давят обострившиеся геополитические риски, связанные с возможным визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

В таких условиях российский рынок акций продолжил начатое вчера снижение, потеряв за первый час торгов более 1% по Индексу Мосбиржи. Хуже рынка выглядят акции нефтяных компаний – на опасениях, что котировки нефти сумеют пробить поддержку $98, и устремиться в диапазон $93-95 за баррель.

Продолжается активная фиксация прибыли по акциям высокотехнологичных компаний, в которых последние пару недель наблюдалось настоящее ралли. Снижение бумаг этого сектора, особенно фундаментально неоправданно перекупленных HeadHunter и Cian, может продолжиться.

Лучше рынка торгуются акции сталеваров. Инвесторы продолжают надеяться, что правительство примет решение о поддержке отрасли путем покупки их продукции в госрезерв. Однако по характеру торгов видно, что восходящий импульс в бумагах сектора близок к завершению.

Сегодня рынок ждет финансовую отчетность «Норильского Никеля» за полугодие, которая может добавить волатильности бумаге. Прогнозы аналитиков относительно дальнейшей динамики акций ГМК расходятся: кто-то считает, что нисходящий тренд по ним близок к завершению, другие говорят, что падение бумаги продолжится, а третий квартал для эмитента может оказаться намного хуже с точки зрения финансовых результатов. Сильной поддержкой для акции является район 14,6-15 тыс. руб., при закреплении ниже которого станет актуальной цель снижения в район 12 тыс. руб.

В целом нисходящий тренд по российскому рынку акций сохраняется. Индекс Мосбиржи не только не смог пробить сопротивление 2230 пунктов, но даже не пытался этого сделать. Теперь целью снижения бенчмарка вновь стал район 2000 пунктов, но перед этим ему нужно преодолеть промежуточную поддержку 2090-2120 пунктов.

Несмотря на внешний негатив, рубль остается стабильным, торгуясь в районе вчерашнего закрытия. Одной из основных причин слабости российской валюты в последние две недели стали опасения начала покупки валюты на рынке Минфином РФ в рамках бюджетного правила. Но вчера Банк России опубликовал прогноз, по базовому варианту которого бюджетное правило заработает лишь в следующем году. Это несколько снизило спекулятивный спрос на доллары и евро, хотя некоторые игроки подозревают, что часть нефтедолларов уже начала перетекать в юань, о чем говорит рост торгов китайской валютой.

Сейчас пара доллар-рубль торгуется чуть выше важного диапазона 59–60. С точки зрения технического анализа, пока пара остается выше этого уровня, вероятность снижения курса российской валюты в район 64 руб. за доллар больше, чем укрепления рубля в сторону 54 руб. за доллар.

Но эта картина может измениться в любую минуту.

