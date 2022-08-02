«Ночь Чайковского» в Клину: open-air классика

Формат open-air как нельзя лучше подходит фестивалю в Клину. Даже если ради этого его приходится проводить в июле, когда погода более всего располагает к таким концертам, а не в мае, пытаясь привязать его ко дню рождения Петра Чайковского. Первый фестиваль проходил именно в этом месяце и музыкантам и зрителям приходилось тесниться в местном концертном зале, который никак был не в состоянии вместить всех желающих услышать звезд классической музыки, а в их число в тот год вошел Венский филармонический оркестр под управлением Рикардо Мути. Некоторым жителям города Клин все-таки удалось попасть на этот концерт, а всем остальным пришлось довольствоваться телевизионной трансляцией. Тогда шла речь о том, что фестиваль будет развиваться, привлекать в Клин все больше туристов, и когда-нибудь здесь все-таки появится большой концертный зал. Но идея перенять общепринятый формат open-air, когда на дни проведения фестиваля создается разборная сцена, оказалась куда плодотворнее.

Гала-концерт прошел в усадьбе Демьяново, где сцена была построена на фоне эффектных развалин, и там были места, куда можно было попасть только по билетам, но ими была занята далеко не вся площадь перед сценой. Почти все желающие могли и слышать музыку, — звук снимался микрофонами, а потом транслировался через акустические системы, — и видеть исполнителей. На концерте работали камеры, которые транслировали видео на экраны, расположенные по бокам сцены. Юрий Башмет ищет все новые сочетания, которые может себе позволить классическая музыка. Он один из немногих, кто понимает важность визуальной составляющей, при этом продолжая играть концерты в академическом формате, когда зритель видит только играющих музыкантов, и сосредоточен только на музыке, и ни на чем больше. В этом же случае концерт оркестра «Новая России» проходил в формате пикника: при желании от музыки можно было на время отвлечься и устроить себе легкий ужин под открытым небом — в двух шагах от сцены продавали еду на любой вкус.

С погодой в этот день повезло. Обошлось без дождя и технических сбоев. Юрий Башмет, стоявшему в этот вечер за дирижерским пультом удалось создать единое пространство музыки Чайковского, которая вместила в себя едва ли не все жанровое разнообразие конца XIX века. А исполнительский состав: Дмитрий Маслеев, Вадим Репин, Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова смогли со всей выразительностью его проявить. Они напомнили о степени таланта композитора, и по сей день остающегося автором композиций, принадлежащих к числу самых исполняемых в мире. В усадьбе Демьяново в этот вечер возникло редкое сочетание: величие музыки проявилось в почти домашней атмосфере. Симфоническая музыка и ее исполнители не подавляли, не подчиняли, а, наоборот, притягивали и привлекали. Остаюсь при этом теми, кем они являются — выдающимися артистами, выступающим на самом высоком исполнительском уровне. Если совсем коротко: получилось душевно.