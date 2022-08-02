Оператор «Деловые Линии» запустил сборные контейнерные перевозки из Европы в Россию

Транспортно-логистическая компания «Деловые Линии» запустила собственную сборную линию из Европы в Россию через Турцию. Услуга доступна для компаний и индивидуальных предпринимателей.

Как отмечают в пресс-службе оператора, в последние месяцы спрос на доставку грузов через Турцию вырос примерно на треть. «Адаптируясь под новые условия, мы изменили логистические схемы и выстроили морской маршрут для контейнерных перевозок. Этот тип доставки уже действует для товаров из юго-восточной Азии, Индии, стран ЕС, а также Северной Африки и американских континентов», — рассказали в пресс-службе «Деловых Линий».

Уточняется, что компания организует перевозку запчастей, оборудования, комплектующих, сырья и прочих категорий грузов, для чего резервируется часть контейнера или отдельное место в нем. Кроме того, оператор осуществляет погрузочно-разгрузочные работы, складские услуги и таможенное оформление.

По данным пресс-службы оператора, теперь доставка сборного груза из Европы в Россию производится в два раза быстрее и стоит на 25% меньше, чем наземная доставка. Транзитное время перевозки сборных грузов из Турции в РФ через Новороссийск морем составляет от четырех дней.

Группа «Деловые Линии» входит в число крупнейших российских логистических операторов и лидирует по объему складских площадей в регионах страны. География доставки охватывает свыше 90% населенных пунктов в РФ, а также Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Армению, Восточную Азию и Европу. Холдинг осуществляет перевозку сборных грузов, транспортировку еврофурами, доставку «от адреса и до адреса» по городу и региону, включая экспресс-перевозки; аутсорсинг логистики (3PL-услуги). Сеть терминалов насчитывает более 240 подразделений в 199 городах России.