Опрос показал, что 99% американцев не рассматривают Россию в качестве угрозы для США

Практически абсолютное большинство жителей США не видят в России угрозы для своей страны; противоположной позиции придерживаются лишь 1% американцев.

На это указывают результаты исследования центра Gallup.

Согласно данным опроса, в июне и в июле 2022 года только 1% населения Соединенных Штатов включали Москву в список «самых главных проблем».

Отмечается, что за последние полгода число американцев, которые считают РФ основным вызовом для США, ни разу не превышало отметки в 10%. Максимальный уровень опасений относительно возможных угроз со стороны России — 9% — был зарегистрирован в марте, после обострения ситуации на Украине; затем наблюдалось стабильное снижение. В апреле показатель опустился до 5%, в мае — до 3%.

Сообщается, что Китай американцы также не считают серьезной угрозой: менее 1% жителей США включили эту страну в список «основных вызовов».

Главными же проблемами в настоящий момент американцы называют инфляцию (17%), вопросы государственного управления (17%) и состояние экономики в целом (12%). Проблемой запрета абортов озабочены 8% жителей страны, иммиграция и проблемы судебной системы беспокоят по 6% респондентов, контроль над оборотом оружия и цены на нефть — по 5%, расизм и кримнал — по 4%.

Уточняется, что опрос проводился по телефону в период с 5 по 26 июля. В исследовании приняли участие 1 013 совершеннолетних американцев. Погрешность выборки составляет 4%.