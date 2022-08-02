Предприятие «Ростеха» представило виртуальный тренажер для обучения хирургов

Самарский электромеханический завод выпустил уникальный тренажер-симулятор «виртуальный хирург», на котором медики смогут отрабатывать сложные эндоскопические операции.

Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех», в которую входит предприятие.

«Аппаратно-программный комплекс позволяет обучать студентов медицинских вузов базовым навыкам эндоскопии, т.е. проведению осмотра внутренних органов пациента с целью постановки диагноза. Кроме того, с помощью тренажера можно познакомиться с нюансами лапароскопии — операций на внутренних органах, которые проводят через небольшие разрезы размером 0,5-1,5 см», — поясняется в сообщении.

Симулятор будет полезен в том числе опытным врачам-профессионалам, которые смогут отрабатывать сценарии операций и выбирать стратегию для каждого конкретного случая, что позволит исключить возможность врачебной ошибки и снизить риск для здоровья и жизни пациентов, подчеркивается в пресс-релизе.

Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко отметил, что у тренажера удобный интерфейс, комплекс прост в использовании. «Он открывает новые возможности как для подготовки будущих медицинских работников, так и для оттачивания навыков у опытных хирургов. С его помощью медики могут моделировать будущую операцию и применять разные стратегии для минимизации рисков. Это первый в России тренажер такого уровня», — цитирует Евтушенко пресс-служба госкорпорации.

Сообщается, что начать серийное производство симулятора планируется до конца 2022 года; производственные мощности завода позволяют выпускать более 100 тренажеров в год.

Система разработана в партнерстве с Самарским государственным медицинским университетом (СамГМУ), уточнили в «Ростехе».