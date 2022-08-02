Путин предложил внедрять «зеленые» облигации в разные отрасли экономики

Привлечение финансирования за счет «зеленых» облигаций можно использовать в различных сферах российской экономики, считает президент РФ Владимир Путин. Такое мнение он высказал во время встречи с генеральным директором «Российского экологического оператора» Денисом Буцаевым, который рассказал об «уникальном инструменте», позволяющем с помощью одного бюджетного рубля привлечь 10 рублей с рынка.

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«При поддержке правительства мы получили уникальный, не побоюсь этого слова, инструмент, когда мы привлекаем дешевые денежные средства, точнее, мы привлекаем денежные средства с рынка и делаем их дешевыми, причем субсидии из федерального бюджета процентной ставки. Это позволяет создать так называемое уникальное бюджетное плечо, когда против одного бюджетного рубля мы практически 10 рублей привлекаем с рынка», — цитирует пресс-служба Кремля Буцаева.

Он пояснил, что «объем инвестиций по остаточной необходимой мощности» РЭО оценивает в 500 млрд рублей. Чтобы использовать средства более эффективно при поддержке бюджетного соинвестирования, по его словам, было предложено разместить облигации публично-правовой компании «Российский экологический оператор» на рынке.

«Мы сейчас зарегистрировали выпуск на первые 100 миллиардов. Честно говоря, очень хороший спрос со стороны финансовых институтов, по предварительным заявкам он кратно превышает необходимые нам денежные средства. При 90-процентной субсидии ключа мы получаем от 4,5 до 5,5 процентов эффективной ставки для заемщика. Наверное, таких дешевых денег в отрасли не было никогда, если сравнить с другими отраслями, перед которыми ставились подобного рода задачи», — заявил Буцаев.

Путин, в свою очередь, отметил, что «инструмент хороший получается» и его можно было бы тиражировать и в других областях.

