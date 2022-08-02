Рублевые активы: красная картина с зелеными побегами

Российский рынок акций в течение дня продолжил начатое утром снижение. Большинство аналитиков объясняют его удешевлением стоимости нефти и крепким рублем. К этому стоит добавить и то, что фондовые «быки» не нашли в себе сил для штурма сопротивления 2230 пунктов, и теперь по законам технического анализа рынку нужно спуститься вниз, что он и продемонстрировал.

Падение возглавили акции нефтяных компаний. Трейдеры как-то быстро забыли про опубликованную вчера отличную отчетность «Лукойла», продемонстрировавшего кратный рост выручки и прибыли в первом полугодии. По итогам дня акции компании упали на 2,75%, а «Роснефть» подешевела на 3,5%.

Возобновилось снижение акций «Северстали» и НЛМК. Инвесторы по-прежнему верят в рост внутреннего спроса на металлопродукцию за счет восстановления инфраструктуры районов, освобожденных в ходе спецоперации, а также ожидают решения властей о начале госзакупок стали в резервы и ждут изменения налогообложения отрасли. Однако бумаги металлургов выглядели краткосрочно перекупленными, и спекулянты начали фиксировать по ним прибыль «по факту» прошедшего вчера совещания у президента РФ по проблемам отрасли. Покупать бумаги на среднесрочную перспективу по-прежнему рискованно – до тех пор, пока ожидания позитива не воплотятся в конкретику.

Сверху вниз подобрались к важной отметке 15 тыс. руб. акции «Норникеля». Мощный рост бумаги на прошлой неделе оказался лишь техническим отскоком, а не началом восстановления. При уходе бумаги ниже 14,6 тыс. руб. нисходящий тренд может усилиться.

Однако на этой «красной» картине появились «зеленые» побеги. Сегодня намного лучше рынка отторговались банки: ВТБ потерял всего 0,8%, а Сбер вообще вырос на 0,15%. Акции банковского сектора очень часто начинают падать и расти прежде остальных бумаг.

Под вечер начала отскакивать и нефть, вернувшись в район $100 за баррель. Таким образом, сильная техническая поддержка в районе $98 в очередной раз устояла.

Китай пока всего лишь осудил визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Трейдеры же опасались, что недовольство Поднебесной может приобрести более жесткие формы – например, в виде принудительной посадки самолета с американским парламентарием. Конечно, искушенные в политических вопросах наблюдатели практически полностью исключали такой вариант развития событий. Но в целом в кулуарных беседах обострение отношений Китая и США трейдеры расценивают как благо для России.

Таким образом, есть надежда, что на совокупности перечисленных фактов Индекс Мосбиржи завтра не сумеет пробить промежуточную поддержку 2100, до которой осталось спуститься 37 пунктов. Но многое будет зависеть от котировок нефти и политического фона.

Курс российской валюты сегодня пытался уйти под отметку 60 руб. за доллар, однако закрепиться ниже нее не смог. По итогам дня российская валюта подешевела к доллару на 0,2%. В целом же, пока не появится серьезного подтверждения слухов о скором введении бюджетного правила, риски сильной девальвации рубля невелики.

«Учитывая, что Банк России и власти почти полностью исчерпали возможности для дальнейшего смягчения валютных ограничений, возобновить устойчивое ослабление рубля способно только появление признаков серьезного и длительного ухудшения конъюнктуры сырьевых рынков», - полагает Дмитрий Бабин из БКС.

При этом стоит отметить продолжающееся снижение (по сравнению со прошлой неделей) оборотов торгов юанем на Мосбирже. Последняя неделя июля ознаменовалась пиком налогового периода, когда экспортеры увеличивали продажу валюты для расчетов с бюджетом по налогам. Рост торгов китайской валютой в этот период и последовавшее падение оборотов могут быть свидетельством того, что отечественный экспорт все больше и больше концентрируется на восточном направлении, и теперь для исполнения своих фискальных обязанностей бизнес будет увеличивать реализацию не только долларов и евро, но и юаней.

