С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1в» с военным спутником

Военно-космические силы России успешно запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Союз-2.1в» с космическим аппаратом.

Ракета стартовала накануне вечером, сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».

«1 августа в 23:25 с космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом, разработанным в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что аппарат, которому присвоен порядковый номер «Космос-2558», был выведен на целевую орбиту в расчетное время, в настоящий момент со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь. «Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме», — указывается в пресс-релизе «Роскосмоса».

В июне с Байконура на Международную космическую станцию была запущена ракета-носитель «Союз-2.1а» под названием «Донбасс». Грузовой космический корабль «Прогресс МС-20» доставил космонавтам топливо, воду, одежду и оборудование.