Саудовская Аравия резко увеличила экспорт нефти

Саудовская Аравия частично ответила на визит президента Байдена, просившего аравийцев увеличить добычу нефти с тем, чтобы снизить на нее цены. Пока неясно, насколько Эр-Рияд увеличил добычу и увеличил ли он ее вообще, но точно известно, утверждает Bloomberg, что королевство резко увеличило экспорт «черного золота». Крупнейший производитель нефти в ОПЕК и ее неформальный лидер отправлял потребителям в июле по 7,5 млн бар./д. Последний раз так много аравийской нефти шло на экспорт в апреле 2020 года.

Главным получателем нефти из КСА в прошлом месяце был Китай – 1,65 млн бар./д. Поставки в Индию превысили 1 млн бар./д., а вот экспорт в США снизился: с 417 тыс. бар./д. в июне до 371 тыс. бар./д. в июле. Существенно снизился экспорт нефти из Саудовской Аравии и в Японию – почти на 18% до 903 тыс. бар./д.