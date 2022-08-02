Саудовская Аравия резко увеличила экспорт нефти

Саудовская Аравия частично ответила на визит президента Байдена, просившего аравийцев увеличить добычу нефти с тем, чтобы снизить на нее цены. Пока неясно, насколько Эр-Рияд увеличил добычу и увеличил ли он ее вообще, но точно известно, утверждает Bloomberg, что королевство резко увеличило экспорт «черного золота». Крупнейший производитель нефти в ОПЕК и ее неформальный лидер отправлял потребителям в июле по 7,5 млн бар./д. Последний раз так много аравийской нефти шло на экспорт в апреле 2020 года.
Главным получателем нефти из КСА в прошлом месяце был Китай – 1,65 млн бар./д. Поставки в Индию превысили 1 млн бар./д., а вот экспорт в США снизился: с 417 тыс. бар./д. в июне до 371 тыс. бар./д. в июле. Существенно снизился экспорт нефти из Саудовской Аравии и в Японию – почти на 18% до 903 тыс. бар./д.
В июле Саудовская Аравия и Ирак, два крупнейших производителя нефти ОПЕК, увеличили поставки нефти в Европу, которая два месяца назад объявила о частичном запрете на импорт российской нефти. Нефть в Европу идет в основном по нефтепроводу «Сумед» через Египет, после чего отправляется на танкерах в европейские порты.
Цены на нефть держатся в районе 100 долларов за баррель. Благодаря высоким ценам сделала резкий рывок и аравийская экономика. Ее рост во втором квартале составил почти 12%. Главным драйвером роста ВВП королевства в апреле-июне на 11,8% стал рост доходов от продажи нефти, которые выросли, сообщает Reuters, на 23,1%. Несмотря на все усилия кронпринца Мухаммеда диверсифицировать аравийскую экономику нефть остается главным источником доходов королевства. В мае ее доля составила в суммарном экспорте КСА 80,6%. Доходы от нефтяного экспорта в мае составили 116,2 млрд риалов (31,4 млрд долларов), что на 106% больше, чем в мае 2021 года.
Что касается прогнозов по экспорту на осень, то трейдеры ожидают снижения спроса на нефть из КСА в Азии. Дело в том, что последние месяцы нефтеперерабатывающие заводы во многих азиатских странах работали на полную мощность и в сентябре, скорее всего, снизят производство нефтепродуктов и соответственно будут покупать меньше нефти.