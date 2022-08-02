Шойгу рассказал об освобождении шести населенных пунктов в ДНР

За последнее время в Донецкой Народной Республике под контроль российских военных перешли шесть населенных пунктов.

Об этом в ходе селекторного совещания сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает «РИА Новости». По словам министра, освобождение региона идет в плановом режиме.

«После взятия под контроль территории Луганской Народной Республики планово освобождается Донецкая Народная Республика. За последнее время освобождены населенные пункты Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское. Под наш контроль перешла крупнейшая в Европе Углегорская теплоэлектростанция с проектной мощностью 3 тысячи 600 мегаватт», — рассказал глава российского оборонного ведомства.

Шойгу сообщил, что в ходе спецоперации на Украине российские военные уничтожили 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, шесть пусковых установок и более 200 ракет РСЗО HIMARS, а также 33 американские гаубицы М777 и пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon.

Чиновник подчеркнул, что бесконтрольные поставки Киеву западного вооружения серьезно угрожают безопасности региона.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля в ответ на обращение лидеров республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции. Глава государства подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация Украины.