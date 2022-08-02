События вокруг Тайваня приближаются к развязке

Напряженность вокруг Тайваня близки к кульминационной точке. Ситуация вокруг визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань затмила даже то, что сейчас происходит на Украине. В районе Тайваньского пролива сосредоточены крупные силы Восточного военного округа Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которые уже несколько дней проводят там учения с боевыми стрельбами. Там же сосредоточена ударная авианосная группа ВМС США во главе с авианосцем «Рональд Рейган» и кораблями сопровождения, включая ракетные крейсеры и эсминцы. Китайцы произвели запуск сверхзвуковой ракеты, причем, провели его максимально открыто, что для китайских военных несвойственно. В Пекине утверждают, что силы ПВО бессильны против нового сверхзвукового оружия НОАК, которая, кстати, отметила 1 августа 95-ю годовщину своего основания, и что ракета является грозным оружием против военных кораблей любого класса, включая авианосцы.

Абсолютно все наблюдатели сходятся во мнении, что обстановка накалена до предела и достаточно малейшей искры, самого незначительного инцидента для того, чтобы вспыхнул вооруженный конфликт. Политологи не исключают возможности любых столкновений любого уровня, кроме, разве что, обмена ядерными ударами.

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Конечно, трудно представить, что китайские истребители или ракетчики собьют самолет с 82-летней женщиной на борту, которая, к тому же, является третьим по значимости политиком в Америке. И все же нервы у всех напряжены до предела.

Несмотря на то, что Нэнси Пелоси в своих официальных выступлениях не упоминает Тайвань, ее самолет ждут в Тайбэе где-то в районе 17.30 по московскому времени. Если все пройдет спокойно, то завтра высокопоставленная гостья из США посетит тайваньский парламент и встретится с президентом Тайваня Цай Инвэнь.

Нэнси Пелоси отговаривали лететь на Тайвань американские военные, которые меньше всех хотят военного конфликта с Китаем. Против ее поездки на мятежный остров выступал и президент Байден. По крайней мере, официально. Поддерживали же решимость спикера, которой в ноябре переизбираться в Конгресс от Калифорнии, только «ястребы», причем, из обеих партий.

Китайская сторона настроена решительно. Достаточно вспомнить совет Си Цзиньпина, который он дал на прошлой неделе во время телефонного разговора с Джо Байденом. Китайские лидер посоветовал американскому президенту не играть с огнем, потому что можно обжечься. Призывали не провоцировать Китай и в китайском МИДе. Как заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, поездка Нэнси Пелоси на Тайвань будет «грубым вмешательством во внутренние дела Китая» и приведет к «очень серьезным последствиям».

И конечно, как всегда, решительно настроены китайские военные, неоднократно угрожавшие обязательно отреагировать на визит непрошенной гостьи из США, который в Поднебесной считают едва ли не вторжением на свою территорию.

Очевидно, в качестве ответной меры на возможный визит Пелоси Пекин неожиданно ввел запрет на импорт более чем ста тайваньских продовольственных компаний.

Министерство обороны Тайваня, похоже, настроено не менее решительно китайских коллег. В ответ на угрозы Пекина представитель военного ведомства заявил о готовности отразить угрозы любого агрессора.

На все призывы, угрозы и предупреждения китайской стороны у американцев один ответ: они призывают Пекин не относиться к потенциально возможному неофициальному визиту Нэнси Пелоси на Тайвань (остров в официальном маршрутном листе ее поездки по Дальнему Востоку не значится, в нем Сингапур, Малайзия, Южная Корея и Япония), как к чему-то из ряда вон выходящему.

Нэнси Пелоси – один из наиболее ярых критиков Китая среди американских политиков. Китайцы, естественно, не забыли ее показательную акцию тридцатилетней давности, когда она в 1991 году развернула баннер на пекинской площади Тяньаньмэнь в знак поддержки разогнанных за два года до этого демонстрантов. В апреле этого года она уже собиралась лететь на Тайвань, но некстати (по крайней мере, такова официальная версия) заболела ковидом.

Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан заявил накануне визита, что на острове рады всем иностранным гостям. Последний раз Тайвань посещали американские гости такого высокого уровня в 1997 году. На острове Нэнси Пелоси ждут. Соцсети полны ее снимков в виде верховной богини даосского пантеона Си-Ванму.

Что касается китайские соцсети, то в них можно найти немало заявлений о том, что визитом Пелоси можно воспользоваться как поводом для атаки острова и воссоединения его с Китаем.

«Мы ждали 70 лет,- говорится в одном из постов на платформе микроблогов Weibo.- Это желание трех поколений китайцев».

«2 августа станет днем освобождения Тайваня»,- написал другой пользователь.

США не имеют дипломатических отношений с Тайванем и поддерживают политику одного Китая, согласно которой единственным законным представителем китайского народа является КНР и согласно которой Тайвань – китайская провинция, которая со временем будет воссоединена с материковым Китаем. Причем, Пекин готов в случае необходимости использовать для возвращения мятежного острова и военную силу. Тем не менее, между Вашингтоном и Тайбэем существует соглашение, по которому США обязаны обеспечивать безопасность Тайваня.