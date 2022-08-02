События вокруг Тайваня приближаются к развязке

Напряженность вокруг Тайваня близки к кульминационной точке. Ситуация вокруг визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань затмила даже то, что сейчас происходит на Украине. В районе Тайваньского пролива сосредоточены крупные силы Восточного военного округа Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которые уже несколько дней проводят там учения с боевыми стрельбами. Там же сосредоточена ударная авианосная группа ВМС США во главе с авианосцем «Рональд Рейган» и кораблями сопровождения, включая ракетные крейсеры и эсминцы. Китайцы произвели запуск сверхзвуковой ракеты, причем, провели его максимально открыто, что для китайских военных несвойственно. В Пекине утверждают, что силы ПВО бессильны против нового сверхзвукового оружия НОАК, которая, кстати, отметила 1 августа 95-ю годовщину своего основания, и что ракета является грозным оружием против военных кораблей любого класса, включая авианосцы.
Абсолютно все наблюдатели сходятся во мнении, что обстановка накалена до предела и достаточно малейшей искры, самого незначительного инцидента для того, чтобы вспыхнул вооруженный конфликт. Политологи не исключают возможности любых столкновений любого уровня, кроме, разве что, обмена ядерными ударами.
Конечно, трудно представить, что китайские истребители или ракетчики собьют самолет с 82-летней женщиной на борту, которая, к тому же, является третьим по значимости политиком в Америке. И все же нервы у всех напряжены до предела.
Несмотря на то, что Нэнси Пелоси в своих официальных выступлениях не упоминает Тайвань, ее самолет ждут в Тайбэе где-то в районе 17.30 по московскому времени. Если все пройдет спокойно, то завтра высокопоставленная гостья из США посетит тайваньский парламент и встретится с президентом Тайваня Цай Инвэнь.
Нэнси Пелоси отговаривали лететь на Тайвань американские военные, которые меньше всех хотят военного конфликта с Китаем. Против ее поездки на мятежный остров выступал и президент Байден. По крайней мере, официально. Поддерживали же решимость спикера, которой в ноябре переизбираться в Конгресс от Калифорнии, только «ястребы», причем, из обеих партий.
Китайская сторона настроена решительно. Достаточно вспомнить совет Си Цзиньпина, который он дал на прошлой неделе во время телефонного разговора с Джо Байденом. Китайские лидер посоветовал американскому президенту не играть с огнем, потому что можно обжечься. Призывали не провоцировать Китай и в китайском МИДе. Как заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, поездка Нэнси Пелоси на Тайвань будет «грубым вмешательством во внутренние дела Китая» и приведет к «очень серьезным последствиям».
И конечно, как всегда, решительно настроены китайские военные, неоднократно угрожавшие обязательно отреагировать на визит непрошенной гостьи из США, который в Поднебесной считают едва ли не вторжением на свою территорию.
Очевидно, в качестве ответной меры на возможный визит Пелоси Пекин неожиданно ввел запрет на импорт более чем ста тайваньских продовольственных компаний.
Министерство обороны Тайваня, похоже, настроено не менее решительно китайских коллег. В ответ на угрозы Пекина представитель военного ведомства заявил о готовности отразить угрозы любого агрессора.
На все призывы, угрозы и предупреждения китайской стороны у американцев один ответ: они призывают Пекин не относиться к потенциально возможному неофициальному визиту Нэнси Пелоси на Тайвань (остров в официальном маршрутном листе ее поездки по Дальнему Востоку не значится, в нем Сингапур, Малайзия, Южная Корея и Япония), как к чему-то из ряда вон выходящему.
Нэнси Пелоси – один из наиболее ярых критиков Китая среди американских политиков. Китайцы, естественно, не забыли ее показательную акцию тридцатилетней давности, когда она в 1991 году развернула баннер на пекинской площади Тяньаньмэнь в знак поддержки разогнанных за два года до этого демонстрантов. В апреле этого года она уже собиралась лететь на Тайвань, но некстати (по крайней мере, такова официальная версия) заболела ковидом.
Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан заявил накануне визита, что на острове рады всем иностранным гостям. Последний раз Тайвань посещали американские гости такого высокого уровня в 1997 году. На острове Нэнси Пелоси ждут. Соцсети полны ее снимков в виде верховной богини даосского пантеона Си-Ванму.
Что касается китайские соцсети, то в них можно найти немало заявлений о том, что визитом Пелоси можно воспользоваться как поводом для атаки острова и воссоединения его с Китаем.
«Мы ждали 70 лет,- говорится в одном из постов на платформе микроблогов Weibo.- Это желание трех поколений китайцев».
«2 августа станет днем освобождения Тайваня»,- написал другой пользователь.
США не имеют дипломатических отношений с Тайванем и поддерживают политику одного Китая, согласно которой единственным законным представителем китайского народа является КНР и согласно которой Тайвань – китайская провинция, которая со временем будет воссоединена с материковым Китаем. Причем, Пекин готов в случае необходимости использовать для возвращения мятежного острова и военную силу. Тем не менее, между Вашингтоном и Тайбэем существует соглашение, по которому США обязаны обеспечивать безопасность Тайваня.