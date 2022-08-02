Центробанк вновь понизил курсы доллара и евро

Банк России установил на 3 августа официальный курс доллара на уровне 60,1595 рубля, курс евро — на уровне 61,2656 рубля. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

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По сравнению с официальным курсом, определенным на 2 августа, курс доллара понижен на 1,9 рубля (с 62,0506), евро — на 2 рубля (с 63,2468).

Регулятор также понизил учетные цены на золото ― до 3 428,13 руб./грамм (с 3 497,98 рублей), на серебро ― до 39,47 руб./грамм (с 40,03), на платину ― до 1 756,23 руб./грамм (с 1 773,53), при этом повысив цены на палладий ― до 4 220,36 руб./грамм (с 4 175,48).

