Потребление угля в Европе бьет рекорды

Ожидается, что потребление угля, который не без оснований считается самым «грязным» среди ископаемых видов топлива, в Европе в этом году сравняется с рекордным уровнем 2013 года. Европейские страны, пишет Bloomberg со ссылкой на Международное энергетическое агентство (IEA), скорее всего сожгут в 2022 году столько же угля, сколько в рекордном 2013 году, для того, чтобы сберечь газ для предстоящей зимы.
Спрос на уголь резко растет несмотря на то, что европейские страны не отказались от выполнения поставленных ими же амбициозных задач по уменьшению углеродных выбросов в целом и сокращения до минимума потребления самого «грязного» вида топлива, угля, в частности.
По прогнозам, потребление угля в этом году в Евросоюзе должно вырасти на 7%, сообщает IEA. Главным драйвером роста потребления угля, которое, скорее всего, продолжится и во второй половине года, станет резкое сокращение поставок газа из России на континент, заставляющее европейские страны экономить газ и закачивать его в подземные хранилища для использования предстоящей зимой. Вместо газа в выработке электроэнергии сейчас все чаще используют уголь. С этой целью большинство европейских стран не торопятся закрывать угольные электростанции и в ряде случаев открывать уже законсервированные электростанции, работающие на угле.
Энергетический сектор станет главным драйвером роста потребления угля Евросоюзом в этом году. В IEA прогнозируют, что в 2022 году спрос на уголь для выработки из него электроэнергии увеличится на 16%. Рост спроса на уголь в Европе начался в прошлом году, когда континент начал постепенно выходить из коронавирусной пандемии. В 2021 г. рост спроса на уголь в Старом Свете составил 14%. Росту цен на уголь способствовало и начинающее действовать в Европе 1 августа эмбарго на российский уголь.
Замедление темпов роста китайской экономики негативно повлияло на рост спроса на уголь в этом году. В 2023 году IEA ожидает рост спроса на уголь в 2023 году на уровне 0,3%.