Потребление угля в Европе бьет рекорды

Ожидается, что потребление угля, который не без оснований считается самым «грязным» среди ископаемых видов топлива, в Европе в этом году сравняется с рекордным уровнем 2013 года. Европейские страны, пишет Bloomberg со ссылкой на Международное энергетическое агентство (IEA), скорее всего сожгут в 2022 году столько же угля, сколько в рекордном 2013 году, для того, чтобы сберечь газ для предстоящей зимы.

Спрос на уголь резко растет несмотря на то, что европейские страны не отказались от выполнения поставленных ими же амбициозных задач по уменьшению углеродных выбросов в целом и сокращения до минимума потребления самого «грязного» вида топлива, угля, в частности.