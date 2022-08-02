В Кремле назвали провокацией возможный визит Пелоси в Тайвань

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков оценил возможный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань.

По мнению представителя Кремля, это провокация, которая ведёт к нарастанию напряженности в регионе, передаёт РИА Новости.

«Мы сейчас с вами, наверное, не можем доподлинно сказать всё-таки, долетит она дотуда или не долетит, – подчеркнул он. – Но то, что всё, что связано с вот с этим вот турне и с возможным посещением Тайваня, конечно, носит сугубо провокационный характер. Это провоцирует ситуацию в регионе, ведёт к нарастанию напряженности».

Как отметил Песков, это фиксируют все страны мира. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Россия полностью солидарна с Китаем.

Как ранее писал «Эксперт», напряжённость вокруг Тайваня близка к кульминационной точке. Ситуация, спровоцированная возможным визитом Пелоси на Тайвань, затмила даже то, что сейчас происходит на Украине.

В районе Тайваньского пролива сосредоточены крупные силы Восточного военного округа Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которые уже несколько дней проводят там учения с боевыми стрельбами.

Там же сосредоточена ударная авианосная группа ВМС США во главе с авианосцем «Рональд Рейган» и кораблями сопровождения, включая ракетные крейсеры и эсминцы. Китайцы произвели запуск сверхзвуковой ракеты. Причём, провели его максимально открыто, что для китайских военных несвойственно.

В Пекине утверждают, что силы ПВО бессильны против нового сверхзвукового оружия НОАК, которая 1 августа отметила 95-ю годовщину своего основания, и что ракета является грозным оружием против военных кораблей любого класса, включая авианосцы.

Абсолютно все наблюдатели сходятся во мнении, что обстановка накалена до предела и достаточно малейшей искры, самого незначительного инцидента для того, чтобы вспыхнул вооруженный конфликт. Политологи не исключают возможности любых столкновений любого уровня, кроме, разве что, обмена ядерными ударами.

