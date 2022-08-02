В ВТБ назвали новый «тренд» у телефонных мошенников

Каждый третий клиент ВТБ, который столкнулся с действиями мошенников, получил звонки от них через мессенджеры, в большинстве случаев через WhatsApp и Viber. В последнее время все чаще мошеннические звонки поступают с зарубежных номеров, например, +84 95 ххххххх или +49 хххххх, которые схожи с обычным звонком с российского городского или мобильного телефона, сообщает пресс-служба банка.

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«Мошенники регистрируют аккаунты на так называемые виртуальные SIM-карты как российских, так и иностранных операторов. Дополнительная угроза состоит в том, что большинство мессенджеров позволяют указать любое имя абонента при регистрации номера. Мошенники пользуются этой уловкой и подписываются "Центробанком", "Службой безопасности банка", "Следственным комитетом"», — отметили в ВТБ.

Чаще всего с клиентом начинает говорить робот, затем следует переключение на якобы «специалиста», который уже дезинформирует клиентов о возможной потере денег, оформлении мошеннической заявки на кредит, участии в следственных мероприятиях или замене номера телефона, привязанного к карте.

«Звонки мошенников через мессенджеры – тренд этого сезона. Отследить злоумышленников в таких каналах гораздо труднее из-за отсутствия антиспама и антимошеннических фильтров. Для дополнительной защиты мы рекомендуем клиентам обращать внимание на написание номера на экране смартфона и не отвечать на вызовы сразу, чтобы позднее проверить контакт, и через настройки в смартфоне запретить входящие звонки с незнакомых номеров, такая опция доступна в Telegram и Viber», – отметил руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Он также подчеркнул, что сотрудники банка никогда не звонят клиентам в мессенджеры.

Всего за первое полугодие ВТБ обработал почти 3,9 млн обращений по темам, связанным с мошенничеством. Защитить средства удалось у 600 тыс. клиентов, общим объемом в 13 млрд рублей.

