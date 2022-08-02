В Яндекс Музыке появилась Нейромузыка

Три доступных режима — «спокойствие», «вдохновение» и «бодрость» — помогут сфокусироваться на творчестве, учебе, работе, тренировке, чтении и любых других занятиях, которые требуют высокой концентрации.

Нейромузыка ритмически выверена: в ней нет слов или пауз, которые могли бы отвлечь человека. Для ее создания были использованы музыкальные партии, написанные нейросетью в разных жанрах — рок, хип-хоп, поп, электроника или эмбиент. Партии были озвучены виртуальными инструментами, а сделанные из этого десятки тысяч композиций и переходов образуют миллионы вариаций, в реальном времени генерируя бесконечную мелодию.

Как и «Моя волна», Нейромузыка уникальна для каждого пользователя и с самого начала учитывает его предпочтения. В данном случае система рекомендаций Яндекс Музыки еще и отлично понимает, из каких частей состоит Нейромузыка и может ориентироваться на конкретные сэмплы внутри нее. Благодаря этому она знает, что именно играет в каждый момент времени, и может очень быстро реагировать на лайки и дизлайки, которые ставит пользователь, то есть еще лучше попадать в его музыкальный вкус.

Послушать Нейромузыку можно в мобильных приложениях Яндекс Музыки, а также на Яндекс Станции — достаточно произнести голосовую команду «Алиса, включи Нейромузыку».