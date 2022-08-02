Вице-мэр Ефимов: город отменил арендаторам обеспечительные платежи более чем на 106 млн рублей

Общая сумма обязательных обеспечительных платежей за аренду коммерческих помещений, от которых власти Москвы весной освободили предпринимателей в рамках антикризисной поддержки, превысила 106 млн рублей. Об этом сообщил 2 августа заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, что арендаторы коммерческих помещений, принадлежащих столице, обязаны вносить предварительную плату за последние 5 месяцев, если они хотят продлевать договоры. Такой пункт договора действовал, для того чтобы избежать финансовых потерь для казны, в случае если предприниматель разорвет договор досрочно.

Однако в минувшем марте мэр Москвы освободил от этого добросовестных арендаторов: то есть тех, у кого не было задолженности в течение года до подачи запроса на продление договора на новый срок. «На данный момент такой возможностью воспользовались 77 предпринимателей. Сумма отмененных обеспечительных платежей составила 106,5 млн рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Теперь при заключении нового договора пункт об обеспечительном платеже не включают в соглашение, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Если же предприниматели продлили договор раньше и уже внес обеспечение, деньги учтут в последующих платежах. По оценке министра, «бизнесмены, которые уже воспользовались нововведением, арендуют у города 170 помещений общей площадью 26,1 тыс кв м».