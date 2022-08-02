X5 купит контрольные доли в двух крупных ретейлерах Восточной Сибири

Компания X5 Group сообщила, что намерена приобрести контрольные доли в сетях «Красный Яр» и «Слата», которые являются ведущими ретейлерами Восточной Сибири.

Таким образом Х5 рассчитывает значительно расширить присутствие в Восточной Сибири. Под управлением двух компаний находятся около 600 магазинов в Красноярском крае, Туве, Хакасии, Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае.

«После получения всех необходимых разрешений со стороны регулирующих органов к X5 перейдут доли в размере 70% в бизнесах "Красный Яр" и "Слата". При этом сети продолжат работу под своими брендами с сохранением операционных процессов. Одновременно часть процессов будет интегрирована с X5 для возможности реализации синергического эффекта, в том числе в сфере закупок и логистики», — сообщает пресс-служба X5.

Отмечается, что в сеть «Красный Яр» входят 226 магазинов «Красный Яр» и «Батон» в Красноярском крае, Туве и Хакасии совокупной торговой площадью 103,5 тыс. кв. метров. ГК «Слата» включает 362 магазина «Слата» и «ХлебСоль» в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае на 132,3 тыс. кв. метров. Две группы компаний арендуют четыре распределительных центра общей площадью 56,2 тыс. кв. метров.

В Сибири с 2016 года работает принадлежащая Х5 сеть «Пятерочка», в настоящий момент это более 1 095 магазинов. В регионе также расположены два распределительных центра компании.

X5 Retail Group — крупнейшая российская розничная компания. По данным на конец июня под управлением X5 в России работают 19 779 точек, в том числе 18 558 магазинов «Пятерочка», 986 супермаркетов «Перекресток», 26 гипермаркетов «Карусель», а также 153 дискаунтера «Чижик». Чистая прибыль группы в первом полугодии 2022-го увеличилась на 29,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, составив 29,26 млрд руб.; EBITDA выросла на 21,4%, до 159,7 млрд руб., рентабельность EBITDA — 12,8% (в тот же период 2021 года показатель составлял 12,5%). Выручка в январе-июне 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го выросла на 18,8%, до 1,25 трлн руб.