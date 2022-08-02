Захарова предупредила США о серьёзных последствиях признания России «спонсором терроризма»

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе брифинга предупредила США о серьёзных последствиях признания нашей страны «спонсором терроризма».

Как отметила она, подобное применение собственного законодательства, противоречащее международному праву, возможно, видится американским сенаторам и конгрессменам как страшная кара, способная заставить Россию жить, согласно придуманному США миропорядку, основанному на правилах.

«Наивные, при этом они забыли, что любое действие рождает противодействие и логическим результатом подобного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями», – сказала Захарова.

При этом, она отметила, что в Вашингтоне это должны прекрасно понимать. Однако, по её словам, Москва готова к любому развитию событий.

«Мы готовы к любому развитию ситуации, и если в Вашингтоне решат пойти на полную остановку взаимодействия с Москвой, мы переживём», – резюмировала официальный представитель МИД РФ.

Между тем, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал США спонсором терроризма.

Как ранее писал «Эксперт», по его словам, поставленное на Украину из Вашингтона оружие перепродают преступникам по всему мира.

«Самое ужасное, что делается это «под крышей администрации» и спецслужб США, – отметил он. – Фактически Штаты в очередной раз стали спонсором международного терроризма».

Как считает Медведев, изъятием этого оружия необходимо заняться специальному международному органу, а для расследования совместно с другими ответственными странами создадут отдельный механизм.

«Уверен, это не скажется на результате — профессиональные оружейные воры успеют заработать на перепродаже американского оружия. А террористы и радикалы получат больше смертоносных типов военной техники», – резюмировал зампред Совбеза РФ.

