Евро идет под доллар

Отскок евро от 20-летнего минимума ($0,995), достигнутого 14 июля, завершен. В пятницу европейская валюта практически вернулась к паритету, достигнув вечером отметки $1,003.

Причиной этого движения стали сразу несколько обстоятельств. Главным из них была сохраняющаяся и имеющая отчетливую перспективу увеличения разница в процентных ставках между США и еврозоной. Именно тот факт, что ужесточение денежно-кредитной политики было анонсировано и начато ФРС гораздо раньше, чем это сделал ЕЦБ, и повышал весь этот год относительную привлекательность доллара.

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Европейский центробанк только в июле впервые за 11 лет поднял базовую ставку с 0 до 0,5% и вывел депозитную ставку из отрицательной области, доведя ее до нуля. Между тем ставка ФРС повышается с марта и сейчас находится в диапазоне 2,25 – 2,5%. Подобный расклад уже не первый месяц давит на валютную пару EUR/USD, которая еще в январе находилась на уровне 1,14, а в прошлом году – превышала 1,2.

Но главное у рынка есть все основания ожидать, что ситуация будет становиться все хуже для европейской валюты. Накануне президенты федеральных резервных банков США провели настоящую психическую атаку на инвесторов. Ее целью были слишком бычьи настроения на американском фондовом рынке: рост акций смягчает финансовые условия в стране, а ФРС борется за их ужесточение. Но под раздачу попали и валюты – индекс доллара вырос до месячного максимума.

Неудивительно, что евро особенно пострадал. Ведь президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что поддерживает третье подряд повышение ставки на 75 б. п. в сентябре и доведение ее до 4% к концу года. Выступления Мэри Дейли из ФРБ Сан-Франциско и Эстер Джордж изт ФРБ Канзас-Сити были лишь немногим менее «ястребиными». А Нил Кашкари из ФРБ Миннеаполиса вообще решил сыграть в слабоумие и отвагу: «Сейчас вопрос в том, можем ли мы снизить инфляцию, не спровоцировав рецессию? И мой ответ на этот вопрос: я не знаю».

От ЕЦБ подобной слепой решимости никто не ждет. У него есть проблема обремененных высокими долгами периферийных стран таких, как Италия, ради спасения рынка долга которой он уже летом предпринимал экстренные меры. Его смущает и замедление экономик европейских стран, в том числе и локомотива еврозоны – Германии.

Вчерашняя статистика лишний раз надавила на евро и с этой стороны. Резкий скачок цен немецких производителей усугубил мрачные перспективы. И это еще не говоря о проблемах из-за ситуации на Украине – как возникших независимо от Европы, так и устроенных ею себе самостоятельно.

Впечатление от европейского энергетического кризиса вчера освежило и заявление «Газпрома» о том, что с 31 августа будет на 3 суток остановлен на профилактику единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 на компрессорной станции «Портовая». Это часть «Северного потока», а падать на опасениях проблем с поставками российского газа евро не привыкать.

С технической точки зрения, на этот раз евро имеет шансы, пройдя паритет и область июльского минимума, уйти заметно ниже – к $0,94 и даже в район $0,85. Ставки на это уже делаются.

Предыдущий отскок был связан с объемным навесом приказов на закрытие коротких позиций, скопившихся в районе $1. Они открывались в расчете на достижение этой самоочевидной цели, но многие уже сняты. Более того, открыто и продолжает открываться множество «шортов».

Как сообщил в пятницу Bloomberg, ссылаясь на расчеты Bank of New York Mellon, ставки против евро уже превысили уровни, показанные ранее в этом году, и достигли максимума с октября 2020 года. Но если тогда, говорит стратег BNY Даниэль Тененгаузер, это была ошибка, то теперь нет. По его данным, инвесторы сейчас играют против евро по всем фронтам – не только в паре с долларом, но и через британский фунт, швейцарский франк и другие валюты.

