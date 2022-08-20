ФРС вернула Nasdaq на медвежий рынок

Рост фондового рынка США этим летом был совсем не на руку ФРС, озаботившейся борьбой с инфляцией. «Медвежье ралли» акций, по ходу которого еще и снижались доходности облигаций, смягчало финансовые условия, а регулятору нужно их ужесточение.

Именно этого он пытается добиться, поднимая ставки и сокращая баланс. Тот с апрельского пика уменьшился к 17 августа на $115,73 млрд (до $8,85 трлн). Но официально начало количественного ужесточения было назначено ФРС на июнь: ее активы должны были уменьшаться на $47,5 млрд в месяц, а к концу лета – уже на $95 млрд. Однако с 1 июня по 17 августа баланс сократился всего на $65,29 млрд.

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Между тем американским домохозяйствам сейчас принадлежит акций примерно на $38 трлн. И благодаря росту индекса S&P 500 с июньского минимума они стали богаче (хотя бы по ощущениям) примерно на $6,5 трлн. Каждый процент роста рынка акций сегодня виртуально приносит домохозяйствам $380 млрд – это в 5,8 раз больше, чем все летнее количественное ужесточение ФРС.

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В такой ситуации непросто было ужесточить финансовые условия даже двукратным подъемом ставки на 75 базисных пунктов в июне и в июле. Они и не ужесточились.

Согласно индексу US Financial Conditions, рассчитываемому Goldman Sachs, с середины июля, когда акции, находившиеся близко к июньским минимумам перешли к быстрому росту, финансовые условия, смягчались. Сейчас они даже мягче, чем в середине мая после подъема ставки ФРС на 50 б.п.

И неудивительно, что президенты федеральных резервных банков убили немало времени в последние недели на то, чтобы разрушить нарратив, лежавший в основе «медвежьего ралли». В последнее время он состоял в том, что в июле пройден пик инфляции (она снизилась с 9,1% до 8,5%), а значит у ФРС все получается. Она в этой связи вскоре замедлит темпы подъема ставки, а там и перейдет к ее снижению. Федрезерв ведь старается не допустить рецессии.

По всем этим и широкому кругу сопутствующих мнений чиновники ФРС высказались многократно и критически, причем «ястребиность» риторики все нарастала. Но рынок не слушал. Успех пришел к спикерам только на этой неделе. Во вторник индексы, установив новые максимумы с апреля, развернулись и пошли вниз, а Nasdaq Composite, как наиболее чувствительный к ставкам, даже закрыл день в минус.

В среду помогли шокирующие данные о двузначной инфляции в Великобритании, освежившие ястребиный образ ФРС. Немного помешали, правда, вышедшие вечером того же дня протоколы заседания самого Федрезерва, которые поначалу были восприняты, как «голубиные». Но в четверг сразу четыре президента федеральных резервных банков по очереди рассказали, какие все они «ястребы». Выступления продолжились и в пятницу.

И ужесточение финансовых условий, наконец, стартовало. Выросли доходности облигаций – с 2,759% у U.S. 10 Year Treasury на минимуме в понедельник до 2,998% на пике пятницы.

Индекс доллара достиг пятинедельного максимума в пятницу. Он показал самый большой недельный прирост с апреля 2020 года.

По итогам пяти торговых дней S&P 500 потерял 1,21%, Dow Jones Industrial Average – 0,16%, а Nasdaq Composite – 2,62%. Тем самым было прервано самое продолжительное в этом году ралли – четыре подряд недели, закрытые S&P 500 в плюс.

Для технологического индекса эта неделя оказалась худшей с июня, что неудивительно, учитывая высокую долю в нем акций роста, особенно чувствительных к подъему ставок. Nasdaq вернулся на официальную территорию медвежьего рынка, потеряв более 21% от исторического максимума.

Но настоящий разгром состоялся в самых спекулятивных секторах – криптовалютах и акциях-мемах. Биткоин и эфир только лишь за пятницу потеряли более 10%. А акции Bed Bath & Beyond, разогнанные розничными инвесторами, упали с максимума 17 августа на 68%.

Отслеживаемая Bloomberg корзина акций с наибольшей долей «шортов» – именно из таких бумаг подбирают себе жертвы трейдеры с форума WallStreetBets – упала на 12%. Для тех, кто продавал ее, это была лучшая неделя с марта 2020 года.

На следующей неделе у многих трейдеров, работающих с американскими акциями, начинаются отпуска. Можно ожидать, что обороты заметно снизятся. На подобном «тонком» рынке возможны очень резкие движения, но ждать возобновления ралли, а тем более участвовать в нем, все же не стоит.

«Борьба с ФРС — не лучшая политика на данном этапе, — говорил в пятницу Bloomberg старший экономист Interactive Brokers Хосе Торрес. – Если вы не боролись с ФРС, когда она проводила количественное смягчение и повышала цены на активы, то зачем вам делать это сейчас, когда она занимается противоположным? Точно так же, как мы получили жестокое летнее ‘медвежье ралли’, вас может застигнуть мощное движение и в другую сторону, особенно при ухудшении ситуации с ликвидностью».

