На фоне военных поражений «режимом Зеленского санкционированы террористические акты с применением против российских военнослужащих и мирного населения химических отравляющих веществ». В частности, в организме военнослужащих РФ было обнаружено отравляющее вещество – ботулотоксин типа «В», сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

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«31 июля с.г. российские военнослужащие, выполнявшие задачи в районе населенного пункта Васильевка Запорожской области были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления. В результате проведенного обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество – ботулотоксин типа «В», – говорится в сообщении российского ведомства.

В Минобороны также отметили, что специалисты Главного научного-исследовательского испытательного института военной медицины провели дополнительный анализ, который однозначно подтвердил наличие этого органического яда искусственного происхождения.

«В настоящее время по факту санкционированного режимом Зеленского химического терроризма, Российской Федерацией готовятся подтверждающие документы с результатами всех проведенных анализов. Доказательства химического терроризма киевского режима в ближайшее время будут официально направлены в ОЗХО через постоянное представительство России», – подчеркнули в Минобороны.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что в данный момент проводится дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

