Высокоточным оружием ВКС России был нанесен удар по боевым позициям нацформирования «Кракен» и подразделению иностранных наемников, в результате чего уничтожено более ста боевиков, в том числе до 20 американских наемников. Кроме того, за прошедшие сутки был практически полностью уничтожен батальон 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в Днепропетровской области, убиты не менее 200 националистов и более 150 ранены, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В районе населенного пункта Андреевка Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям националистического формирования "Кракен" и подразделения иностранных наемников, уничтожено более ста боевиков, в том числе до 20-ти американских наемников», — сообщил Конашенков.

Кроме того, по его словам, в результате ударов по боевым позициям танкового батальона 28-й механизированной бригады в Николаевской области и 212-го стрелкового батальона в Днепропетровской области безвозвратные потери противника составили более двухсот человек. Также за прошедшие сутки был разгромлен 27-ой батальон 127-й бригады терробороны ВСУ на севере Харькова, уничтожено до 130 боевиков и восемь единиц спецтехники. А после ударов высокоточными ракетами воздушного базирования на территории ДНР было ликвидировано более двухсот человек личного состава ВСУ, уточнили в Минобороны.

Конашенков также отметил, что за сутки были поражены: семь пунктов управления ВСУ, а также живая сила и военная техника в 187 районах, самоходная огневая установка ЗРК «Бук-М1», четыре склада боеприпасов, три склада горючего и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ANTPQ-36 производства США. Российские средства ПВО за сутки уничтожили шесть украинских беспилотников и сбили в воздухе 13 снарядов РСЗО «Ольха».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1776 беспилотных летательных аппаратов, 367 зенитных ракетных комплексов, 4354 танка и других боевых бронированных машин, 809 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3320 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4969 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

