Французская певица Мирей Матье в интервью Nice-Matin призналась, что не сможет в этом году посетить Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская Башня», на котором она традиционно присутствовала в качестве почетного гостя. При этом знаменитая исполнительница рассказала о своей любви к русскому народу и сообщила, что ее отношения с Путиным отличаются от отношений с «обычным главой государства».

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На вопрос журналиста, по-прежнему ли она восхищается президентом РФ Владимиром Путиным, певица ответила утвердительно, подчеркнув, что «это очень личное».

«Мои отношения с ним отличаются от отношений с обычным главой государства, поскольку он несколько раз лично принимал меня, когда я пела там. Россия большая страна. Русские любят Францию, и этот народ останется дорогим моему сердцу», – заявила Мирей Матье.

Она также отметила, что россияне на 100% поддерживают своего президента, потому что это «типично по-русски».