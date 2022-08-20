Пермские ученые придумали, как без особых затрат улучшить качество асфальта

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета модифицировали неокисленный высоковязкий гудрон смесью отечественных полимерных добавок, тем самым повысив прочность и долговечность строительного материала для асфальтобетонных смесей. Их разработка поспособствует импортозамещению зарубежных дорогостоящих модификаторов, поскольку в ней рассматриваются термопластичные полимеры российского производства, сообщили в пресс-службе вуза.

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«Мы модифицировали неокисленный высоковязкий гудрон смесью отечественных полимерных добавок, которые придают битуму эластичные свойства, а также существенно расширяют его температурный интервал работоспособности», – рассказал профессор, завкафедрой химических технологий ПНИПУ Валерий Рябов.

По его словам, получение дорожных битумов на базе неокисленных малоценных продуктов нефтепереработки, таких как гудрон, представляет особый интерес. Такой метод не требует наличия на предприятии окислительной установки, дольше сохраняет оптимальные свойства полимерно-битумного вяжущего и улучшает его совместимость с минеральными материалами при производстве дорожных асфальтобетонов.

Доцент этой же кафедры Антон Ширкунов уточнил, что добавление полимеров в неокисленные нефтепродукты не является принципиально новым подходом. Однако зарубежные полимерные модификаторы ведут к значительному удорожанию себестоимости получаемого продукта, а пермская разработка позволила заместить часть дорогостоящего полимера на сравнительно дешевый полиэтилен без существенной потери качества.

Замена традиционного процесса окисления битумов на эту технологию существенно упростит производство дорожного вяжущего и не потребует значительных капитальных затрат, добавили в пресс-службе вуза.

