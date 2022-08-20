Россиян предупредили о росте тарифов на мобильную связь

По итогам года рост стоимости услуг мобильной и широкополосной связи может составить от 15 до 18%, прогнозируют в TelecomDaily. По данным операторов, цены уже повысились от 2% до 15%, пишет «Коммерсант».

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«Услуги связи в России за первую половину 2022 года подорожали в среднем на 10%. До конца года мобильные и фиксированные операторы увеличат стоимость тарифов еще на 5–8%», — сообщил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Так, МТС поднял цены в зависимости от региона на большинство мобильных тарифов на 20–60 рублей, стоимость архивных тарифов на домашний интернет выросла примерно на 9% (около 60 рублей). Изменение стоимости услуг в компании объясняют удорожанием содержания и строительства сетей, ростом цен на электроэнергию и услуги подрядчиков.

«Ростелеком» за первое полугодие поднял цены на услуги домашнего интернета в среднем на 2,5%, «ЭР-Телеком» (бренд «Дом.ру») — на 10–15%. В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») заявили, что не повышают цены «выше обозначенных регуляторами значений». В «МегаФоне», Tele2, «Скартеле» (Yota) от комментариев отказались.

