Школьников приграничных районов Курской области переведут на дистанционку

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в 13 школах, находящихся в 10-километровой зоне от границы с Украиной, введут дистанционный формат обучения из-за действия «желтого» уровня террористической опасности. При этом большинство образовательных учреждений региона будут работать очно, написал он в своем Telegram-канале.

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«Всего в 6 приграничных районах находятся 86 школ, обучаются около 12 тысяч детей. В 13 школах и 3 филиалах обучение станет дистанционным для 872 школьников. В каждом случае решение принималось с учетом мнения родителей. Что касается торжественных линеек, они пройдут в том же формате, что и учеба», – сообщил Старовойт.

Он уточнил, что олайн-формат введут две школы Беловского района, три школы и три филиала Глушковского района и по четыре школы Кореневского и Суджанского районов. Еще в нескольких школах приграничных районов занятия будут проходить в других зданиях — подвоз детей к ним организуют власти. Старовойт также уточнил, что в Теткинской школе-интернате введут комбинированное обучение – 12 детей будут обучаться дистанционно, еще 34 школьников временно переведут в Пенскую школу-интернат.

По словам губернатора, из-за близости к границе будет приостановлена работа Троицкого детсада Кореневского района, в двух садах Глушковского района решено организовать дежурные группы. Все остальные детсады приграничных районов будут работать в режиме свободного посещения.

Старовойт подчеркнул, что такой режим работы образовательных организаций в приграничных районах планируется сохранить только на время действия «желтого» уровня террористической опасности.

