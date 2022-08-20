Шойгу перечислил современные проявления нацизма

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что «официальный Киев открыто объявил себя наследником и продолжателем дела кровавых украинских националистов», а ВСУ «используют в боевых действиях тактику немецких нацистов». Выступая на I Международном антифашистском конгрессе в подмосковном центре «Патриот», он также напомнил о проявлениях нацизма в Прибалтике, а идею о запрете всем россиянам въезд в Евросоюз назвал еще одним ярким проявлением нацистской политики.

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«Сегодня мы наблюдаем еще одно яркое проявление нацистской политики, когда с высоких европейских трибун активно продвигается русофобская идея запретить всем русским гражданам въезд в страны Евросоюза... Фундаментальные принципы миропорядка, правовые и политические оценки Нюрнбергского трибунала все чаще игнорируются и пересматриваются отдельными странами, в частности балтийскими», — цитирует ТАСС Шойгу.

Он уточнил, что в Эстонии и Латвии стали традиционными марши легионеров СС, военным преступникам устанавливают памятники и обелиски, а на улицах городов Литвы открыто звучат нацистские лозунги.

Шойгу также сообщил, что Вооруженные силы Украины в ходе боевых действий применяют тактику, которую использовала армия нацисткой Германии в ходе Великой Отечественной войны.

«В первые же дни спецоперации наши Вооруженные силы столкнулись с бесчеловечной тактикой украинских формирований. Солдаты ВСУ и нацбатальоны прячутся в городских кварталах, прикрываются мирным населением как живым щитом, используют жилые дома и объекты социальной и энергетической инфраструктуры в качестве укрепрайонов и огневых точек. Терпя поражение на "земле" и отступая, они целенаправленно уничтожают все вокруг, лишь бы ничего не осталось для мирных граждан. Такой же тактики во время Великой Отечественной войны придерживались и немецкие нацисты», — отметил министр обороны РФ, подчеркнув, что такая тактика объясняется составом украинской армии, которая частично состоит из батальонов, исповедующих нацизм.

