Siemens извинилась за шутку с песнями для турбины «Северного потока»

Немецкая компания Siemens Energy удалила твит с предложением о создании плейлиста в Spotify для турбины газопровода «Северный поток», которая все еще ожидает своей отправки в Россию и «стоит в одиночестве» на площадке в Германии.

Статья по теме: «Газпром» дополнил плейлист Siemens, созданный для «одинокой» турбины

«Мы удалили наш твит о турбине, вызвавший бурную дискуссию. Мы поняли, что тональность и тема твита были неуместными. Это никогда не входило в наши намерения, и мы приносим свои извинения», – написали представители компании Siemens.

Об импровизированном плейлисте для «одинокой» турбины стало известно накануне. В качестве первой песни Siemens Energy предложила композицию The Police «So Lonely» («Так одиноко»). «Газпром» в числе других комментаторов посоветовал добавить в этот плейлист песню Breaking the Law («Нарушая закон») рок-группы Judas Priest.

Вечером того же дня «Газпром» объявил об остановке единственной оставшейся турбины «Северного потока» на период ее технического обслуживания с 31 августа по 2 сентября.

